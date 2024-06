ONS: consumo de energia no país deve terminar junho em 74.399 megawatts médios, alta de 4,2% ante jun/23

...

Publicado em 17/06/2024 às 07:04

Alterado em 17/06/2024 às 07:04

Wilian Miron - O consumo de energia no Brasil deve terminar junho em 74.399 megawatts médios (MWmed), aponta o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) no mais recente relatório do Programa Mensal da Operação. O montante é 4,2% maior do que o registrado no mesmo mês de 2023.

No Sudeste/Centro-Oeste, que responde por mais da metade da carga de energia do País, a projeção é que alcance 41.648 MWmed, alta de 3,8% em relação a junho do ano passado. No Sul, a previsão é de 12.575 MWmed, com crescimento anual de 3,1%.

Para o Nordeste a estimativa é de que o consumo fique em 12.451 MWmed, elevação de 4,3%, na mesma base de comparação. Já no Norte a perspectiva é de carga em 7.725 MWmed, crescimento de 8,8%.

Na geração de energia, o ONS estima que a Energia Natural Afluente (ENA) - quantidade de água que chega aos reservatórios para se transformar em energia - fique em 54% da média histórica no Sudeste/Centro-Oeste. Caso esse cenário se confirme, o volume armazenado chegará ao final do mês em 67,6% da capacidade.

No Sul, a estimativa é que a ENA alcance 110% da média, com os níveis de água acumulados nos reservatórios em 81,1% ao final do período. A previsão para o Nordeste é que alcance 38% da média, e o armazenamento 67,5%. Na região Norte a perspectiva é que a ENA fique em 54% da média em junho, com os reservatórios das hidrelétricas em 88,6%.

Em vista deste cenário, o Custo Marginal da Operação (CMO) para a semana de 15 a 21 de junho foi estabelecido em R$ 18,01 por megawatt-hora (MWh). O CMO é o custo para se produzir 1 MWh para atender ao Sistema Interligado Nacional (SIN).

AUMENTO DA CONTA DE LUZ

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, participa na próxima quarta-feira, 19, de audiência pública na Comissão de Minas e Energia (CME) da Câmara dos Deputados, para prestar esclarecimentos sobre o aumento na conta de luz que pode ocorrer devido às migrações para o mercado livre e geração distribuída (GD). A sessão está prevista para acontecer às 10h.

Esse aumento, de acordo com o requerimento de convocação do ministro, seria decorrente da redução na quantidade de consumidores que compram energia das distribuidoras no mercado regulado.

Além disso, o ministro deve falar sobre as compensações ambientais relacionadas à conclusão da usina nuclear Angra 3, e comentar sobre os planos do governo para a transição energética.

O requerimento pede, ainda, explicações sobre a indicação do advogado Raul Lycurgo para a presidência da Eletronuclear, sem o conhecimento prévio do setor. Outro ponto apontado pelos deputados para que Silveira esclareça é o não pagamento da compensação dos convênios envolvendo a Eletronuclear e os municípios de Angra dos Reis, Paraty e Rio Claro.