Lula oferece renovar com Enel em troca de mais investimentos

Empresa prometeu aumentar aportes para R$ 20 bilhões em 3 anos

Publicado em 16/06/2024 às 09:24

Alterado em 16/06/2024 às 09:24

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesse sábado (15), em coletiva de imprensa após a cúpula do G7 na Itália, que a Enel prometeu aumentar investimentos para que não haja mais apagões nos locais onde possui contratos de fornecimento de energia no Brasil.

O mandatário se reuniu com executivos da Enel e disse que o governo federal está disposto a renovar os acordos de concessão se a empresa "assumir o compromisso de fazer investimentos".

"Eles assumiram o compromisso: ao invés de investir R$ 11 bilhões, vão investir R$ 20 bilhões nos próximos três anos, prometendo que não haverá mais apagão em nenhum lugar em que eles forem responsáveis pela energia", afirmou Lula.



O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, deve levar ao presidente uma proposta sobre o assunto na semana que vem.



"Então vamos saber se vamos resolver esse problema energético, porque a gente não pode permitir que a capital mais importante do Brasil fique sem energia", acrescentou o petista, em referência ao apagão que deixou milhões de pessoas sem eletricidade em São Paulo em novembro passado.



A Enel também fornece energia nos estados do Ceará e do Rio de Janeiro. (com Ansa)