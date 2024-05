Lula demite Jean Paul e convida Magda Chambriard (ex-ANP) para presidir a Petrobras; ações caem 10% no "after market"

...

Publicado em 14/05/2024 às 21:40

Alterado em 14/05/2024 às 22:17

No dia seguinte à queda do lucro do 1º trimestre para R$ 23,700 bilhões, o menor para o período desde 2021, mas com distribuição de lucros de R$ 13,45 bilhões para os acionistas, o presidente Lula ligou, nesta tarde, para o presidente da Petrobras, o ex-senador Jean Paul Prates (PT-RN) e comunicou que precisava do cargo para nomear a ex-diretora-geral da Agência Nacional de Petróleo e Combustíveis, Magda Chambriard.



Em Fato Relevante enviado às 21 horas desta terça-feira à Comissão de Valores Mobiliários e ao mercado, a companhia anunciou a decisão da troca da presidência.

Diz a Nota:



“Petrobras informa que recebeu nesta noite de seu Presidente, Sr. Jean Paul Prattes, solicitação de que o Conselho de Administração da Companhia se reúna para apreciar, de forma negociada o encerramento antecipado de seu mandato como Presidente da Petrobras.



Adicionalmente, o Sr. Jean Paul informou que, se e uma vez aprovado o encerramento indicado, ele pretende posteriormente apresentar sua renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração da Petrobras”, a companhia adianta que “fatos julgados relevantes serão tempestivamente divulgados ao mercado”.



Ações caem no “after market”



Na B3, as ações ON, com direito a voto, caíram 2,74% para R$ 42,93, enquanto as ações PN, tiveram baixa de 1,84% para R$ 40,87. Aparentemente, o mercado reagia apenas à queda da rentabilidade no primeiro trimestre. Mas, depois que os boatos circularam no mercado, até a confirmação do Faro Relevante, as ações negociadas no pós mercado da Bolsa de Nova Iorque a queda chegou a 10% e deve ter forte repercussão nesta quarta (15).



Em mensagens aos amigos, Jean Paul Prates informou que sua "missão à frente da companhia tinha sido prematuramente abreviada”. Depois de narrar a ligação do presidente Lula pedindo o cargo, para indicar Magda Chambriard, ele não deixou de culpar os dois maiores responsáveis pela sua queda: o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o chefe da Casa Civil, ministro Rui Costa.



Informou ainda que vai solicitar ao Conselho de Administração da companhia o seu desligamento formal.



Jean Paul Prates, especialista em petróleo e energias renováveis, ficou à frente da Petrobras desde a terceira semana de janeiro, mas só foi efetivado na Assembleia da estatal em abril de 2023. Em maio do ano passado pôs em prática a promessa de campanha do presidente Lula de “abrasileirar” os preços dos combustíveis, com o abandono do sistema de paridades de preços internacionais (PPI) pelo uso mais intenso do petróleo mais leve do pré-sal (extraído a US$ 30 por barril) nas refinarias da Petrobras, que operaram a 92% da capacidade no primeiro trimestre deste ano.



Na vigência da nova política de preços, os preços de venda nas refinarias ficaram mais estáveis, sem o sobe e desce do PPI, que segue os preços internacionais ajustados pelo dólar e causavam muita instabilidade na inflação. Devido à indexação no Brasil, quando a gasolina subia, a inflação disparava, mas nunca havia queda de preços na baixa nas refinarias e nas bombas dos postos e muito menos nos preços que tinham subido acompanhando a gasolina.