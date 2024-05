Petrobras lucra R$ 23,7 bilhões no 1º trimestre, queda de 37,9% em um ano, com baixa de 17% nas vendas no mercado interno

...

Publicado em 14/05/2024 às 05:31

Alterado em 14/05/2024 às 05:38

A Petrobras anunciou no início da noite dessa segunda-feira (13) o lucro líquido de R$ 23,700 bilhões, com queda de 23,7% frente aos R$ 31,043 bilhões do 4º trimestre do ano passado e baixa ainda maior, de 37,9% sobre os R$ 38,156 bilhões de lucro no 11º período de 2023. A dívida bruta (US$ 61,838 bilhões) teve ligeira queda de 1,2% frente ao último trimestre de 2023. A companhia recolheu R$ 68,2 bilhões em tributos à sociedade brasileira e anunciou a distribuição de R$ 13,45 bilhões de dividendos referentes ao ganho do trimestre.



Foram vários os motivos para a redução do lucro, apontados pela Petrobras. O dólar reduziu para R$ 4,95% em dezembro e março deste ano, com queda de 4,6% frente aos R$ 5,19 do primeiro trimestre do ano passado. No mesmo período, o preço do petróleo Brent caiu para US$ 83,24 no 1º trimestre (baixa de 1,1% no trimestre) e subiu 2,4% frente aos US$ 81,17 do barril no primeiro período do ano passado. As receitas de exportação caíram 10,7% no trimestre e 10,8% em relação ao primeiro período de 2023.



Mas o impacto maior foi nas vendas de combustíveis no mercado interno. No ano passado, com a supersafra de grãos, houve grande demanda de óleo diesel, o combustível mais vendido no país. Este ano, com os impactos do El Niño, a safra menor reduziu a movimentação de cargas. Assim, as vendas de diesel encolheram 18,8% frente ao 1º trimestre de 2023. Também influiu a queda nas vendas de petróleo para a Acelen, a antiga refinaria Landulpho Alves, vendida no governo Bolsonaro ao fundo Mubadala, do Emirados Árabes Unidos.



As vendas de gasolina sofreram a concorrência dos preços do etanol e tiveram queda de 17,3% na comparação com o 1º trimestre de 2023. No caso do querosene de aviação, o terceiro combustível mais importante, a queda foi ainda maior: de 22,2% frente ao mesmo período do ano passado. No total, as vendas para o mercado interno somaram R$ 84,743 bilhões, com queda de 12,9% sobre o 4º trimestre e de 17% sobre o 1º trimestre de 2023. A utilização da capacidade instalada do parque de refino chegou a 92% de janeiro a março.



O faturamento total da companhia para os mercados doméstico e internacional chegou a R$ 117,721 bilhões, com baixa de 12,3% frente ao 4º trimestre e de 15,4% em relação ao primeiro período do ano passado.