BB tem lucro líquido ajustado de R$ 9,3 bilhões no primeiro trimestre de 2024

O Retorno Sobre Patrimônio Líquido foi de 21,7%

Publicado em 09/05/2024 às 09:05

O Banco do Brasil apresentou um lucro líquido ajustado de R$ 9,3 bilhões no primeiro trimestre de 2024, um crescimento de 8,8% na comparação com o mesmo período de 2023, o que representa um RSPL (retorno sobre patrimônio líquido) de 21,7%. O Índice de Capital Principal do BB encerrou o mês de março em 11,90%.

Carteira de Crédito Ampliada

A carteira de crédito ampliada, que inclui TVM (títulos e valores mobiliários) privados e garantias, registrou saldo de R$ 1,14 trilhão em março de 2024, crescimento de 10,2% na comparação em 12 meses.

Carteira Ampliada Pessoa Física

Crescimento de 1,4% no trimestre e 5,8% em 12 meses, alcançando R$ 317,4 bilhões, influenciada pelo desempenho na carteira de crédito consignado (+3,5% no trimestre e +10,3% em 12 meses) e do crédito salário (+4,5% no trimestre e 9,3% em 12 meses). Apenas no crédito consignado, o Banco desembolsou R$ 27,3 bilhões no primeiro trimestre de 2024, um crescimento expressivo de 45% em relação ao primeiro trimestre de 2023. Já os volumes da portabilidade de crédito consignado aumentaram 96% comparado ao 1T23, fruto da expertise do BB no produto e no relacionamento especializado junto aos 11 milhões de clientes proventistas.

Carteira Ampliada Pessoa Jurídica

Registrou crescimento de 8,5% em 12 meses, atingindo R$ 393,5 bilhões, com destaque para a carteira de Micro, Pequenas e Médias Empresas, que evoluiu 12,7% em 12 meses. A carteira de Grandes Empresas, por sua vez, cresceu 5,8%.

Carteira Ampliada Agronegócios

Alcançou o saldo de R$ 372,5 bilhões, um crescimento anual de 15,5%. Destaque para as linhas de investimentos (+3,9% no trimestre e + 19,2% em 12 meses) e de custeio (+8,2% no trimestre e +19,7% em 12 meses). Somente em 2024, já foram mais de R$ 13 bilhões em propostas de negócios acolhidas em feiras e a partir do circuito de negócios da carreta agro do BB pelo país.

Negócios Sustentáveis

Em fevereiro passado, o Banco do Brasil trouxe a mercado um novo item em suas projeções de crédito, referente aos negócios categorizados como sustentáveis. Em março, essa carteira apresentou um crescimento de 9,3% frente ao mesmo período de 2023, superando R$ 359 bilhões.

Além disso, em março, o BB emitiu o terceiro título de dívida sênior sustentável no montante de US$ 750 milhões. Os recursos serão aplicados em projetos que envolvam o financiamento de energia renovável e de micro, pequenas e médias empresas, especialmente para o desenvolvimento socioeconômico de empreendimentos liderados por mulheres.

Com o objetivo de fortalecer a pauta de equidade de gênero e apoiar a inclusão de MPEs lideradas por mulheres no mercado internacional, foi lançado em março o Programa Primeira Exportação Edição Mulheres no Mundo, que tem por objetivo capacitar e dar assessoria para que empresas lideradas por mulheres realizem a primeira exportação. Em parceria com a ApexBrasil, o programa conta com uma jornada digital de aprendizagem, disponibilização de cursos da grade de Capacitação em Negócios Internacionais de forma gratuita, um curso da Apex exclusivo sobre negócios além das fronteiras para mulheres e, por fim, uma sessão de assessoria com especialistas em comércio exterior.

Dinâmica de Receitas e Despesas

As receitas de prestação de serviços cresceram 2,6% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, com destaque para as linhas de seguros, previdência e capitalização (+11,5%), administração de fundos (+5,8%) e consórcios (+20,3%). Já as despesas administrativas se elevaram em 4,9% na comparação com o primeiro trimestre de 2023. Com isso, o índice de eficiência acumulado em 12 meses foi de 25,9%, reflexo da boa geração de receitas e do controle das despesas

Relacionamento com o cliente

O Banco do Brasil lançou, em Recife, um novo modelo de atendimento, o Ponto BB. Mais que uma agência bancária, o Ponto BB é um espaço inovador, que concilia o atendimento físico e digital, de forma totalmente interativa e multissensorial. Um lugar para a geração de valor por meio de parcerias empresariais estratégicas e da comunidade local, oferecendo suporte bancário para as demandas financeiras do dia a dia, com novas soluções digitais hiper personalizadas.

No Ranking Bacen, o resultado que o Banco do Brasil atingiu no primeiro trimestre deste ano é o melhor na história do Ranking. Mais uma vez, ocupou a melhor posição entre as principais instituições financeiras no Ranking de Reclamações do Bacen, pelo sétimo trimestre consecutivo. O resultado representa melhora de 24% comparado com o trimestre anterior e de 46% em comparação ao mesmo período no ano anterior. (com Ascom/BB)