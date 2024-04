Santander cresce em receita e lucro e destaca aumento de clientes no Brasil no 1º trimestre

...

Publicado em 30/04/2024 às 08:14

Alterado em 30/04/2024 às 08:14

O Santander divulgou nesta terça-feira, 30, que registrou lucro líquido de 2,85 bilhões de euros no primeiro trimestre de 2024, 11% a mais do que o ganho apurado em igual período do ano passado. O número, porém, ficou abaixo da expectativa de analistas, de 2,93 bilhões de euros.

A receita total do maior banco da Espanha atingiu 15,4 bilhões de euros no primeiro trimestre, o que representa uma alta de 10% em relação a um ano antes. O consenso dos analistas era de receita menor, de 14,97 bilhões de euros.

Ainda de acordo com o balanço da instituição, o menor custo dos depósitos na América do Sul, especialmente no Brasil, contribuiu para o avanço da receita. A instituição também aponta que o País foi o que registrou o maior aumento de clientes na comparação anual, com uma alta de 3,5 milhões.

Já a receita líquida de juros - a diferença entre o que os bancos ganham com empréstimos e o que pagam aos clientes por depósitos - somou 11,98 bilhões de euros nos primeiros três meses do ano. *Com informações da Dow Jones Newswires. (com Agência Estado)