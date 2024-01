Santander lucra mais que o esperado no 4º trimestre; receita fica um pouco abaixo do previsto

...

31/01/2024

31/01/2024

Ana Botín é a dona do Santander

O Santander divulgou nesta quarta-feira (31) que teve lucro líquido de 2,93 bilhões de euros no quarto trimestre de 2023, 28% maior do que o ganho apurado em igual período de 2022. O número superou as expectativas de analistas consultados pela Visible Alpha, que previam lucro de 2,61 bilhões de euros entre outubro e dezembro.

A receita total do maior banco da Espanha atingiu 14,55 bilhões de euros no último trimestre, alta de 8% em relação a um ano antes. Neste caso, porém, o consenso de analistas era de receita um pouco maior, de 14,58 bilhões de euros.

Já a receita líquida de juros - a diferença entre o que os bancos ganham com empréstimos e o que pagam aos clientes por depósitos - somou 11,12 bilhões de euros nos últimos três meses do ano passado. Fonte: Dow Jones Newswires. (com Agência Estado)