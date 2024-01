Haddad se reúne com Alckmin para tratar de medidas para compensar desoneração

...

Publicado em 26/12/2023 às 17:22

Alterado em 26/12/2023 às 17:22

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Sofia Aguiar - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reúne, nesta terça-feira, 26, com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, para tratar das medidas que vão compensar a desoneração da folha de pagamento. O encontro será a partir das 16h no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, confirmou a assessoria do vice-presidente.

Na manhã desta terça (26), Haddad disse que está trabalhando no conjunto de medidas, mas que precisaria despachar antes com o vice-presidente. Questionado sobre a natureza das medidas, o ministro não adiantou nenhuma, apenas afirmou que ainda há muitos problemas no nosso sistema tributário a serem resolvidos.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarcou, nesta terça, rumo à Restinga da Marambaia, no Rio de Janeiro, onde passará a virada do ano. O petista deve retornar a Brasília apenas em 3 de janeiro. Contudo, apesar da ausência da capital federal, Lula continuará despachando de forma remota do local, assinando atos do governo. Alckmin, por outro lado, não irá assumir formalmente a presidência em exercício, mas vai despachar da capital federal durante o descanso do chefe do Executivo.