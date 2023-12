Petrobras reduz nessa sexta em 6,6% o litro do diesel para as distribuidoras; no ano a queda é de 15,8%

...

Após analisar “os fundamentos dos mercados externo e interno frente à estratégia comercial da Petrobras”, com o fim do sistema de Paridades de Preços Internacionais (PPI), em maio, a companhia entendeu que a queda de 3,25%, desde 29 de novembro, nas cotações do petróleo do tipo Brent com o fracasso da reunião para Opep, abriu espaço para a redução, a partir de amanhã (8), de R$ 0,27 por litro (-6,6%) no seu preço médio de venda de diesel A para as distribuidoras, que passará a ser de R$ 3,78 por litro. O diesel é o produto mais vendido no país e influi no custo dos fretes e transportes urbanos.



No ano, a nova política de preços da Petrobras proporcionou uma redução acumulada no preço de venda de diesel A da Petrobras para as distribuidoras de R$ 0,71 por litro, equivalente a 15,8%. Considerando a mistura obrigatória de 88% de diesel A e 12% de biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor terá uma redução de R$ 0,24 por litro e passará a ser, em média, R$ 3,33 a cada litro vendido na bomba.



O preço final para os consumidores nas bombas é acrescido de impostos federais e estaduais e das variáveis margens de lucro das distribuidoras e dos postos. Assim, o preço médio do diesel A S10 nas bombas poderá atingir o valor de R$ 5,92 por litro, considerando que o Levantamento de Preços de Combustíveis da ANP para a semana de 26/11 a 02/12/2023 indicou um valor médio de R$ 6,16 por litro.



Estável, gasolina cai 8,7% no ano



Para a gasolina (o produto que mais pesa na inflação), neste momento, a Petrobras informa que “está mantendo seus preços de venda às distribuidoras estáveis, tendo em vista o último movimento realizado em 21/10, uma redução de R$ 0,12 por litro. No ano, os preços de gasolina A da Petrobras para as distribuidoras acumulam uma redução de R$ 0,27 por litro, equivalente a 8,7%.



GLP estável desde julho



Para o GLP, os preços de venda da Petrobras às distribuidoras permanecem estáveis desde 01/07. No ano, os preços de GLP da estatal às distribuidoras acumulam redução equivalente a R$ 10,40 por botijão de 13kg, ou 24,7%.