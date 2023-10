Após pressão, governo federal anuncia antecipação de R$ 100 mi em emendas ao AM

Sofia Aguiar - Após pressão da bancada do Amazonas do Congresso, o governo federal anunciou, nesta quarta-feira, 18, a antecipação do pagamento de R$ 100 milhões em emendas parlamentares à região. O valor faz parte dos R$ 650 milhões que o governo federal irá destinar ao Estado, em meio à seca histórica na região.

Os valores foram fechados nesta tarde, em reunião entre o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, ministros, parlamentares, além do prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), e o governador do Estado, Wilson Lima (União). Após o encontro, Alckmin detalhou os recursos.

Cerca de R$ 138 milhões serão destinados a dragagens. Destes, R$ 38 milhões serão para o Rio Solimões e, os outros R$ 100 milhões, para trecho de 12 km entre Tabocal e o rio Amazonas. Segundo Alckmin, foi assinado hoje o contrato do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para a dragagem no Tabocal. De acordo com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, será dada a ordem de serviço da dragagem na sexta-feira, 20.

Destinados à saúde, serão destinados R$ 232 milhões. Outros R$ 100 milhões serão de antecipação de emendas parlamentares. Ao municípios, ficou acertado cerca de R$ 62 milhões. Para o Fundo Amazônia, o vice-presidente disse que serão R$ 35 milhões, que não se trata de financiamento, mas recurso não reembolsável, para aprofundar na prevenção de queimadas e implementação de outras medidas para a região.

Do Ministério da Justiça, serão R$ 15 milhões para a aquisição de avião para combate às queimadas e R$ 20 milhões para bombeiros. Por fim, serão destinados R$ 20 milhões do Ministério da Defesa para aeronaves e helicópteros. Além dos recursos anunciados, também haverá dinheiro destinado ao seguro-defeso e auxílio emergencial.

O anúncio da antecipação de emendas e o valor dos recursos foi feito após pressão da bancada do Amazonas ao governo federal. Ao chegar à reunião, no início da tarde, o deputado federal Fausto Júnior (União Brasil-AM) pediu a liberação de recursos ao Estado e aos municípios.

“Uma das razões também da reunião é, sem dúvida, a cobrança de que seja executado de forma mais séria a questão da liberação desses recursos bem como também das nossas emendas parlamentares”, declarou o parlamentar.