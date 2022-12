Haddad anuncia presidentes da Caixa e Banco do Brasil e confirma nomeação de duas mulheres

O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta sexta-feira (30) o nome de duas mulheres para comandar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal.

Para o Banco do Brasil, foi escolhido o nome de Tarciana Medeiros. Para a Caixa, Rita Serrano. Segundo Haddad, o novo presidente da Petrobras, que deve ser o senador Jean Paul Prates, também será anunciado hoje (30).

"Tenho a honra de apresentar as novas presidentas da Caixa e do Banco do Brasil. Na Caixa Econômica Federal, a Rita Serrana, que é funcionária da Caixa, vai assumir a presidência. No BB, pela primeira vez vamos ter uma mulher a frente do banco, que é Tarciana Medeiros, que tem 22 anos de banco", disse Haddad.

O ministro ainda disse que o principal problema a ser resolvido por ambas será a questão das famílias endividadas.

Atualmente, a Caixa Econômica Federal é presidida por uma mulher, Daniella Marques. O Banco do Brasil, por sua vez, nunca foi presidido por uma mulher e hoje é chefiado por Fausto Ribeiro.

Maria Rita Serrano

Maria Rita Serrano, atualmente, é representante dos empregados no Conselho de Administração do banco. Por isso, ela foi um dos nomes defendidos pelo sindicato da categoria.

Graduada em História e Estudos Sociais, Serrano possui mestrado em Administração e especialização em Governança para Conselheiros de Administração. É empregada da Caixa desde 1989, tendo ocupado diversas funções. Foi presidente do Sindicato dos Bancários do ABC por dois mandatos, entre 2006 e 2012.



Tarciana Medeiros

Tarciana Paula Gomes Medeiros é funcionária de carreira da instituição financeira há 22 anos. Atualmente, atua como é executiva na Diretoria de Clientes da instituição financeira.

Ao ser alçada ao posto de presidente, ela pulou o cargo de diretoria e vice-presidente. (com agência Sputnik Brasil)