Lula escolhe Jean Paul Prates, senador do PT, como novo presidente da Petrobras

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva escolheu o senador Jean Paul Prates (PT) para presidir a Petrobras. Nome ainda precisa ser aprovado pelo conselho da estatal.

"Recebi hoje a missão de comandar a Petrobras pelos próximos anos. Muito me honra a escolha do presidente Lula que coloca sobre mim a responsabilidade de conduzir uma empresa que é patrimônio de todos os brasileiros", disse Jean Paul Prates em um comunicado à imprensa.

Prates é especialista no setor de energia e foi um dos coordenadores do grupo que discutiu o tema durante a transição.

Senador pelo estado do Rio Grande do Norte, indicou em entrevistas recentes que política de preços dos combustíveis é "assunto de governo, e não apenas de uma empresa de mercado".

Hoje, ao definir o valor de venda do diesel e da gasolina para as distribuidoras, a Petrobras segue o Preço de Paridade Internacional (PPI), que consiste em seguir o preço de comercialização desses combustíveis no resto do mundo. O método é criticado pelo partido de Lula e seus aliados.

O preço dos combustíveis está entre os primeiros desafios que Lula vai enfrentar ao assumir o governo, daqui a dois dias. A suspensão de impostos federais, criada por Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, deixa de valer no sábado (31).

O impacto para o consumidor vai ser de R$ 0,69 por litro na gasolina, R$ 0,26 no etanol e R$ 0,33 no diesel.

O futuro presidente da Petrobras disse também que sua prioridade à frente da empresa é construir caminhos para a transição energética da empresa.

"Vejo a Petrobras como uma empresa que precisa olhar para o futuro e investir na transição energética para atender às necessidades do país, do planeta e da sociedade, além dos interesses de longo prazo de seus acionistas", afirmou. (com agência Sputnik Brasil)