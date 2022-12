Petrobras informa sobre resultado de leilão da ANP

A Petrobras informa que adquiriu os blocos Sudoeste de Sagitário, Água Marinha e Norte de Brava no 1º Ciclo de Oferta Permanente de Partilha da Produção da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

A Petrobras adquiriu o bloco Sudoeste de Sagitário em parceria com a Shell Brasil. O consórcio terá a Petrobras como operadora, com participação de 60%, e a Shell Brasil com 40%.

A Petrobras exerceu o direito de preferência na aquisição do bloco Água Marinha, aderindo à proposta do consórcio vencedor. O consórcio terá a Petrobras como operadora, com participação de 30%, em parceria com a TotalEnergies EP (30%), Petronas (20%), e QatarEnergy (20%).

Além disso, a Petrobras adquiriu integralmente o bloco Norte de Brava.

A oferta do percentual do excedente em óleo a ser disponibilizado para a União foi o único critério adotado pela ANP para definir a proposta vencedora, já constando previamente no edital o valor fixo do bônus de assinatura.

O valor total do bônus de assinatura a ser pago pela Petrobras é de R$ 729 milhões. O quadro abaixo resume o resultado da participação da Petrobras no 1º Ciclo da Oferta Permanente de Partilha de Produção:

A participação no 1º Ciclo da Oferta Permanente de Partilha de Produção está alinhada à estratégia de longo prazo da Companhia e fortalece o perfil da Petrobras de principal operadora de campos de petróleo localizados em águas profundas e ultraprofundas, potencializando a recomposição de reservas para o futuro da Companhia.