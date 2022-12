Litro da gasolina volta a ficar abaixo dos R$ 5,00 na média dos postos

O preço médio da gasolina nos postos de abastecimento do País voltou a ficar abaixo dos R$ 5,00 por litro essa semana. Na média nacional, o combustível custou R$ 4,94 por litro ao consumidor, redução de 1,4% ante a semana anterior, quando ficou em R$ 5,01 por litro. Esta foi a quarta queda seguida no preço e a mais forte das últimas semanas, quando ficaram próximos da estabilidade.

O movimento está ligado à redução nos preços da Petrobras para gasolina em suas refinarias, anunciada em 9 de dezembro. Então, a estatal reduziu os preços do insumo em suas refinarias em 6,1% ou R$ 0,20 por litro. Como os reflexos da precificação da Petrobras no preço final do insumo é gradual, a tendência é que o preço nas bombas ainda caia mais nas próximas semanas.

A redução da Petrobras veio em um contexto de volatilidade nos preços internacionais do petróleo que experimentou quedas seguidas de acomodações nas últimas semanas, e segue próximo dos US$ 80 o barril. Como os preços domésticos da Petrobras são alinhados ao preço de paridade de importação (PPI), foi aberta uma janela para reduções nos preços da companhia.

Outro fator que influi na queda do preço da gasolina ao consumidor é o recuo no preço do etanol anidro, que compõe 27% da mistura do combustível. O preço do etanol anidro cai há cinco semanas e já experimenta uma queda acumulada de 5% entre os dias 14 de novembro e 16 de dezembro, para R$ 3,1 por litro.

Diesel S10

A mesma lógica vale para o diesel S10, que viu o preço médio do litro recuar 2,2% ou R$ 0,15 essa semana, para R$ 6,48 ante R$ 6,63 na semana anterior.

A queda reflete a recente redução da Petrobras, de 8,1% ou R$ 0,40 por litro, nos preços praticados em suas refinarias, o que ainda deve pesar mais no preço ao consumidor nas próximas semanas.

GLP

Na mesma toada, o gás liquefeito de petróleo (GLP) ou o gás de cozinha, amplamente consumido pela população, experimentou leve queda de 0,5% no preço médio ao consumidor. Entre 11 e 17 de dezembro, o botijão de 13 quilos do insumo custou, em média, R$ 109,43 ante R$ 109,99 na semana anterior.

O preço do GLP, que vinha alternando altas e quedas nos últimos meses, tem caído nas últimas semanas, como reflexo de reajustes recentes da Petrobras para baixo em suas refinarias. Há duas semanas, a estatal reduziu em 9,7% o preço do GLP comercializado a distribuidores em suas unidades.