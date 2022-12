Produção de veículos aumenta 6,9% de janeiro a novembro, diz Anfavea

A produção de veículos cresceu 6,9% de janeiro a novembro, ao alcançar 2.178,2 mil unidades ante 2.037,3 mil produzidas no mesmo período do ano passado. De acordo com os números divulgados nesta quarta (7) pela Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), em novembro, a produção chegou a 215,8 mil veículos, registrando um crescimento de 4,9% na comparação com o mesmo mês de 2021 e 4,7% na comparação com outubro.

Já as vendas de veículos novos tiveram queda de 1,3%, no acumulado de janeiro a novembro, com 1.887,5 mil unidades emplacadas contra as 1.912,8 mil do mesmo período do ano anterior. Em novembro as unidades vendidas chegaram à 204 mil, o que representa um aumento de 12,8% na comparação com outubro e 17,9% ante novembro do ano passado.

As exportações tiveram alta de 34,3% de janeiro a novembro, com 449,7 mil unidades comercializadas no mercado externo. No mesmo período do ano passado esse número foi de 334,8 mil. Na comparação com novembro do ano passado, as vendas para o exterior aumentaram 55% e ante outubro o crescimento foi de 1,2%, segundo o balanço mensal da Anfavea.

A quantidade de pessoas empregadas na indústria de veículos em novembro chegou a 104.523, um aumento de 0,2% ante outubro e 1,9% ante novembro do ano passado quando o número de postos de trabalho era de 102.583. (com Agência Brasil)