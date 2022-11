Holding de seguros do Banco do Brasil lucra R$ 1,6 bi no 3º trimestre, 17,5% maior que no anterior

Matheus Piovesana - A BB Seguridade, holding de seguros, previdência e capitalização do Banco do Brasil, registrou lucro líquido de R$ 1,652 bilhão no terceiro trimestre deste ano, número 69,3% maior que o do mesmo intervalo de 2021, e 17,5% maior que no trimestre anterior. O desempenho foi impulsionado por todas as linhas de negócio da companhia.

As maiores contribuições para o lucro vieram da Brasilseg e da BB Corretora. Mas a Brasilprev, gestora de previdência do Grupo, também ajudou a aumentar o saldo, diante de um resultado financeiro melhor que o observado um ano antes. O lucro trimestral foi um novo recorde, de acordo com a empresa.

O resultado financeiro consolidado da BB Seguridade e das investidas chegou a R$ 232,4 milhões no trimestre, versus saldo de R$ 14,1 milhões no mesmo intervalo de 2021. Segundo a empresa, o aumento se deve à elevação da taxa Selic no período, bem como ao aumento do volume de ativos financeiros e ao fechamento dos juros a termo, fator que beneficia a Brasilprev.

Nos nove primeiros meses deste ano, a BB Seguridade acumula resultado de R$ 4,237 bilhões, alta de 56,6% no comparativo com os nove primeiros meses de 2021. As alavancas mais importantes para o resultado também foram a Brasilseg, que teve contribuição R$ 779,8 milhões maior neste ano, e a BB Corretora, com contribuição R$ 348,6 milhões maior.

O resultado financeiro, por sua vez, foi de R$ 631 milhões entre janeiro e setembro de 2022, ante despesa financeira de R$ 23 milhões no mesmo período do ano passado. Neste ano, o financeiro representa 14,9% do lucro da holding, diante do aumento da Selic e da melhoria dos números da Brasilprev.