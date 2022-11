CriaBrasil discute, no Rio, economia criativa e sustentabilidade

Com o tema Economia Criativa e Sustentabilidade, ou evento CriaBrasil, idealizado por duas empresas e patrocinado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, ocupa o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, nesta fazenda (3) . A promoção é gratuita.

Em formato presencial pela primeira vez após a pandemia de covid-19, o CriaBrasil reúne diversas ações interativas que unem cultura, educação, inovação e economia criativa. O principal objetivo é promover uma cadeia de economia criativa.

Ao todo, 112 startups (empresas emergentes) participarão em nossas mesas, respondendo a desafios e apresentando soluções. As startups também concorrem a prêmios na Maratona Impacto Positivo, também concedida a instituições do terceiro setor, empreendedores e empresas universitárias.

Os três projetos de maior impacto, escolhidos pelos curadores, receberão prêmios em dinheiro, sendo R$ 5 mil para o primeiro lugar; R$ 2 mil para o segundo; e R$ 1 mil para o terceiro. Além disso, os vencedores receberão mentoria para continuar acelerando seus negócios.

Registros



Para se inscrever na maratona, os interessados ??devem ter um ou mais projetos que atendam a dois Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das Nações Unidas (ONU). À tarde, haverá painéis gratuitos, palestras e apresentações abertas ao público.

Também haverá premiação para os Global Compact Partners, nas categorias acadêmica e empresarial. Receberá um selo de validação das melhores iniciativas que apoia por causa de dois ODS da ONU.

Os painéis serão compostos por diversos representantes de empresas e instituições consideradas referência em projetos de impacto, inovação, sustentabilidade e tecnologia.

Os interessados ??em participar da Maratona Impacto Positivo sabem que os palestrantes não estão interessados ??no programa ou podem acessar o CriaBrasil e não o Sympla.

Na agenda, as palestras têm os seguintes temas: O Brasil no Centro do Mapa e o Futuro Sustentável das Cidades e o Papel da Economia Criativa.

Educar para Inovar e Criar uma Empresa Sustentável é o negócio desta Quinta-Feira (3).

As duas edições anteriores foram realizadas online durante a pandemia. Desde a primeira vez, em 2019, acontecerá na Biblioteca do Parque e será aberto a alunos e professores de escolas públicas municipais. (com Agência Brasil)