Bolsonaro diz que Guedes anunciou aumento real do salário mínimo em 2023

Sofia Aguiar e Iander Porcella - O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, disse nessa quinta (20) que o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou que haverá aumento real do salário mínimo e dos salários dos servidores públicos em 2023. Mais cedo, contudo, o chefe da equipe econômica afirmou que deve haver aumento do mínimo “pelo menos pela inflação”, mas sem prometer o aumento real, que seria um reajuste acima da inflação. “Estamos há três anos sem reajustes. A pandemia nos levou a isso”, disse o chefe do Executivo.

Além disso, na propaganda eleitoral do presidente veiculada hoje na TV, Bolsonaro prometeu reajustar o salário mínimo acima da inflação. A proposta é uma das principais bandeiras do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), adversário do chefe do Executivo no segundo turno da disputa pelo Palácio do Planalto.

Em entrevista ao podcast Inteligência Ltda., que ocorre nesta noite, o presidente justificou que a falta de reajustes foi por conta dos altos custos públicos em relação à pandemia da covid-19. A justificativa ocorreu também na esteira de críticas à política de isolamento social determinada pelos governos diante da crise sanitária.

“O servidor pagou, de uma certa forma, com o não reajuste. Agora o pessoal celetista também não teve reajuste. Os informais perderam o emprego, sendo obrigados a ficar em casa. Sobreviveram em parte com o Auxílio Emergencial de R$ 600 reais que demos naquela época”, declarou.