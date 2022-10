Campos Neto: Qualquer um que sentar na cadeira da Presidência terá de olhar pelo social e fiscal

Aline Bronzati - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que independentemente de quem esteja no comando do governo brasileiro no próximo ano terá de olhar para o lado social e fiscal. Se for mais para um lado, pode prejudicar o outro, alertou.

"Acho que quem senta na cadeira agora tem de ter um olho para o social e um olho para o fiscal. Se você escolher demais no social, o mercado irá puni-lo e você terá o resultado oposto do que deseja. Se você fizer muito no fiscal, será muito difícil fazê-lo política e socialmente", afirmou, acrescentando que esse é exatamente o desafio.

A fala de Campos Neto foi em resposta a uma pergunta sobre a possibilidade de uma concordância fiscal no Brasil no futuro, durante evento anual do Grupo dos Trinta (G30), organismo internacional e que reúne os principais financiadores e acadêmicos globais. Ele participou do evento ao lado de outros banqueiros centrais, tais como da Inglaterra, do Japão, da Holanda.