Brasil anuncia mecanismo para venda de produção excedente de energia para Argentina e Uruguai

Mecanismo para negociação de energia excedente do Brasil para a Argentina e o Uruguai foi lançado nesta segunda-feira (10). A nova modalidade envolverá transações a partir do excedente nos reservatórios de hidrelétricas.



Conforme publicou a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), a nova prática permitirá a negociação diária de Energia Vertida Turbinável (EVT), a energia produzida por hidrelétricas com água em excesso nos reservatórios.



O mecanismo inaugurado pela CCEE e pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) foi implementado a partir da Portaria nº 49/2022 no mês passado pelo Ministério de Minas e Energia, e substitui o modelo anterior de troca de energia. O modelo substituído não tinha monetização de volumes exportados.

Ainda segundo o comunicado, a CCEE acredita que as operações devem beneficiar os consumidores com possíveis reduções de encargos de tarifas. A partir do EVT, ainda segundo a CCEE, será possível o abatimento de custos operacionais das hidrelétricas participantes e, assim, a redução dos encargos para os consumidores.

"Estamos bastante otimistas de que este modelo de intercâmbio de energia trará resultados positivos tanto para o Brasil quanto para os países vizinhos", disse o diretor-geral do ONS, Luiz Carlos Ciocchi, conforme citado pelo documento. (com agência Sputnik Brasil)