Livro sobre renda fixa chega ao mercado editorial

O livro “Renda Fixa Aplicada ao Mercado Brasileiro”, escrito pelo professor do mestrado profissional do Ibmec, José Valentim Machado Vicente, já pode ser adquirido na loja virtual da Sociedade Brasileira de Matemática. A obra, que faz parte da coleção Matemática e Aplicações do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), apresenta uma abordagem técnica sobre renda fixa.

“Estou ligado ao mercado financeiro desde 1998. Dou aula de finanças e orientei diversos alunos ao longo desses anos. Pude notar que os livros de renda fixa no Brasil eram direcionados ao público geral e não serviam para o profissional de finanças ou para alunos de pós-graduação. Meu objetivo foi fazer um livro de renda fixa avançado com foco no mercado nacional preenchendo assim uma lacuna na literatura".

O livro contém uma descrição detalhada dos principais ativos de renda fixa e dos modelos usados para precificação, tudo ilustrado por diversos exemplos. A bibliografia é extensa e cobre boa parte dos principais trabalhos sobre o tema. Nessa primeira tiragem, estarão disponíveis mil exemplares.

