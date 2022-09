Crédito imobiliário via poupança soma R$ 16,9 bi em agosto, diz Abecip

O crédito imobiliário com o uso de recursos da poupança chegou a R$ 16,9 bilhões em agosto, queda de 19,7% em relação ao mesmo mês de 2021. O dado é da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), que aponta que em relação a julho, houve queda de 5,7% no volume financiado.

"Apesar da redução no volume financiado, ele foi o segundo maior para um mês de agosto na série histórica", afirma a Abecip em seu balanço estatístico. Nos oito primeiros meses do ano, houve um recuo de 12,1% em relação ao mesmo intervalo de 2021, para R$ 120,3 bilhões.

No mês passado, foram financiados 70,3 mil imóveis, entre aquisição e construção, no terceiro melhor desempenho do ano. Na comparação com julho, houve queda de 3,3%, e em base anual, o recuo foi de 22,2%.

Nos 12 meses encerrados em agosto, segundo a Abecip, o montante financiado com recursos da poupança foi de R$ 188,9 bilhões, 3,1% menor que no período de 12 meses anterior. O número de unidades financiadas no período recuou 0,6%, para 774,6 mil.

Ainda de acordo com a Abecip, a poupança SBPE teve saques líquidos de R$ 19,7 bilhões, os mais altos do ano até então. "Juros em patamares elevados podem ser um dos motivos para migração de parte dos recursos da poupança em busca de rendimentos atrelados à Selic", afirma a entidade.

No ano de 2022, a saída líquida até agosto é de R$ 67,9 bilhões. O saldo da poupança era de R$ 757,7 bilhões, queda de 1,9% entre julho e agosto, e de 4,6% na comparação com agosto do ano passado.