A 10 dias das eleições, Governo bloqueia R$ 2,6 bi do Orçamento e pode ampliar insatisfação de parlamentares com Planalto

O governo Bolsonaro decidiu, nesta quinta (22), bloquear R$ 2,6 bilhões em despesas no Orçamento federal deste ano. Atualmente, há R$ 7,9 bilhões bloqueados, portanto, o valor sobe para R$ 10,5 bilhões.



O detalhamento dos bloqueios só deve ocorrer no fim do mês, mas deve ficar concentrado nas emendas de relator, a base do chamado "orçamento secreto". A ação ocorre a dez dias das eleições e isso tende a ampliar a insatisfação de deputados e senadores com o Palácio do Planalto.



O secretário de Tesouro e Orçamento, Esteves Colnago, disse que há um universo de apenas R$ 20 bilhões que podem ser bloqueados – são gastos livres e ainda não empenhados. Desse total, R$ 4 bilhões são de emendas de relator.



Os cálculos do Ministério da Economia apontaram para a necessidade de um bloqueio por conta do teto de gastos, a regra que trava as despesas federais ao crescimento da inflação.



O novo bloqueio é decorrente de um aumento na previsão de gastos com aposentadorias do INSS. Os gastos com a Previdência são despesas obrigatórias. Como há um limite imposto pelo teto, quando essas despesas sobem, é preciso bloquear gastos não obrigatórios; os gastos com a Previdência subiram R$ 5,6 bilhões principalmente por conta da redução da fila de pessoas à espera de um benefício. (om agência Sputnik Brasil)