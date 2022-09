Brasileiros podem fazer nova consulta dos valores a receber essa semana?

Essa demora é devida à greve dos servidores da instituição, o que agravou os atrasos. Por isso, a nova consulta segue sem data para ser liberada.

O SVR (Sistema de Valores a receber) foi criado pelo Banco Central em janeiro de 2022, e projetou uma estimativa de que havia pelo menos 8 milhões que podem ser resgatados por pessoas físicas ou jurídicas. Só na primeira fase, aberta em abril de 2022, foram sacados cerca de 4 milhões, agora o outro restante, só poderá ser resgatado na segunda fase. Entretanto, ainda não foi aprovada pelo Banco Central.

Mesmo depois de se passarem 40 dias da greve, o sistema ainda não se estabeleceu, e os usuários se deparam apenas com uma mensagem informando que as consultas estão suspensas temporariamente. Contudo, não há nada indicando quando o sistema de consultas irá retornar.



Como ficou o sistema de Valores a Receber?

Terão direito os cidadãos que se adequam nos seguintes requisitos:

- Quem tem conta corrente ou poupança encerrada, mas com saldo disponível;

- Quem sofreu com tarifas, parcelas ou operações de crédito cobradas indevidamente. Desde que esteja prevista com termos de compromisso assinado pelo Banco Central;

- Quem possui cotas de capital, rateio de sobras líquidas de participantes de cooperativas de créditos. (O sistema Valores a receber, não inclui PIS/PASEP);

- E por fim, para aqueles que possam ter participado de algum consórcio, e por motivos de força maior não procuraram o recurso quando este foi encerrado.

Além disso, o Banco Central anunciou algumas mudanças que estão previstas para a próxima fase de acesso ao SVR, como, por exemplo, agora não é mais necessário o agendamento. Sendo assim, o saque poderá ser feito já na primeira consulta.

Todavia, mais informações repassadas pelas instituições financeiras serão incluídas. Sendo assim, pode haver atualizações no saldo.Então, quem não teve nenhum resultado na primeira fase, deverá fazer a consulta novamente.

Saiba agora como sacar o seu dinheiro esquecido



Realize sua primeira consulta pelo site oficial. Para isso, você vai precisar do CPF, data de nascimento e uma conta Gov.br nos níveis prata ou ouro. Caso ainda não tenha uma conta, realize seu cadastro o quanto antes. Esse é um serviço.



Se houver algum valor a receber, você deverá fazer o saque. Veja como sacar!



Acesse o site na data informada, você vai precisar fazer login na sua conta. Em seguida, veja se possui valores a receber. Se sim, veja a instituição que deve fazer a devolução, e a origem do dinheiro. Logo mais, faça a solicitação via pix ou "solicitar via instituição". Entre em contato para combinar a instituição de sua escolha.

As datas de saques não são imediatas. Se houver dinheiro para ser recebido, o usuário receberá uma data para consultar e fazer o resgate. Não sendo possível fazer isso sem a data determinada.



Existe uma data limite para saque?



Não existe data limite para o saque ser realizado. Se o cidadão esquecer de sacar o valor. Irá cair em uma lista de repescagem que deverá ser solicitada pelo próprio usuário, o prazo leva em média 5 dias para o acesso ao novo saque.



Fique atento para não cair em golpes!



O Banco Central não utiliza e-mail, links por mensagens, ou ligações para informar o usuário sobre algum dinheiro esquecido. Por isso, esteja atento, não responda mensagens e nem clique em links que se dizem do governo ou Banco Central. Os criminosos utilizam links falsos para roubar seus dados e até mesmo se passar por você para ter acesso às suas contas.