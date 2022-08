Itaú lucra R$ 7,679 bilhões no 2º trimestre e bate Bradesco por R$ 46 milhões no país

Foi por pouco. Mas, apesar de registrar forte aumento nas provisões para devedores duvidosos, que somaram R$ 7,221 bilhões, no 2º trimestre, para atender a inadimplência, que chegou a 4,4% nas pessoas físicas, ao lucrar R$ 7,097 bilhões no lucro líquido recorrente no Brasil, o Itaú bateu por R$ 46 milhões o Bradesco (R$ 7,041 bilhões). As operações do Brasil responderam por 92,4% dos ganhos do Itaú Unibanco na América Latina, que somaram R$ 7,679 bilhões, um aumento de 4,3% sobre o 1º trimestre do ano.



No 1º semestre, o lucro acumulado do Itaú no Brasil (R$ 13,756 bilhões) perdeu para os R$ 13,862 bilhões do Bradesco), com o aumento de 69,8% nas provisões para devedores duvidosos, que chegaram a R$ 13,887 bilhões, superando o valor do lucro líquido recorrente do semestre. As operações do Brasil garantiram 91,5% do lucro semestral da América Latina, que somou R$ 15,039 bilhões.





Lucro no atacado



Além de discriminar as operações no Brasil e na América Latina, onde atua na Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai, o Itaú Unibanco divide suas operações no Brasil em três unidades: Varejo, atacado e operações de mercado e corporativas. O maior destaque foi das atividades de atacado.



No Banco de Varejo, o lucro líquido recorrente foi de R$ 2,669 bilhões, com queda de 2,3% frente ao 1º trimestre. No acumulado do ano, o segmento do varejo lucrou R$ 5,400 bilhões. As receitas com serviços prestados aos clientes somaram R$ 6,659 bilhões no 2º trimestre, com aumento de 6,6% no período.



O segmento de Atacado passou a ser o mais lucrativo do conglomerado, pois reúne as atividades do Itaú BBA, unidade responsável pelas operações comerciais com grandes empresas e pela atuação como banco de investimento; as atividades no exterior; as operações da Itaú Asset Management, a gestora de recursos do Itaú; além dos produtos e serviços oferecidos aos clientes com elevado patrimônio financeiro (Private Banking), incluindo as médias empresas e clientes institucionais.



O lucro líquido recorrente do Itaú no 2 º trimestre foi de R$ 4,471 bilhões, com aumento de 29,7% sobre o 1º trimestre. No 1º semestre, o lucro somou R$ 8,395 bilhões. As receitas de prestação de serviços somaram R$ 3,763 bilhões, com aumento de 13,7% (o dobro da variação no banco de varejo).



As atividades de mercado (Tesouraria e corporativas) foram as mais fracas do conglomerado, com lucro líquido recorrente de apenas R$ 268 milhões, uma redução de 72,5% frente ao 1º trimestre. Nos seis primeiros meses do ano, o ganho acumulado foi de apenas R$ 1,244 bilhão.