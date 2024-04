 Copa América 2024: Análise dos Grupos

Publicado em 02/04/2024 às 16:01

A estreia de Dorival Júnior como treinador do Brasil deixou boas indicações relativamente ao futuro sucesso da seleção, com o jovem atacante Endrick em. Com a Copa América 2024 prestes a começar (o jogo de abertura, entre Argentina e Canadá, está marcado para 21 de junho), decidimos analisar os times favoritos - e potenciais surpresas - de cada um dos quatro grupos da competição.

Pela primeira vez desde 2016, a Copa América vai ser organizada pelos Estados Unidos e vai contar com várias seleções da Concacaf; será que isso vai aumentar a imprevisibilidade do torneio? Na citada Copa América Centenário 2016, a competição foi conquistada pelo surpreendente Chile... Poderá a história se repetir?



Grupo A

Times: Argentina, Canadá, Chile, Peru

No Grupo A joga a atual campeã mundial: a Argentina. Liderada por ícones como Lionel Messi ou Di María, a Argentina é a grande favorita das casas de apostas não só para a conquista do Grupo A, como para a conquista de toda a Copa América. Mas nada está garantido...

Grupo B

Times: México, Jamaica, Equador, Venezuela

O Grupo B é o mais imprevisível da Copa América 2024 por não ter um favorito destacado. Teoricamente, o México é a seleção mais forte e experiente, mas o Equador tem melhorado muito sob a orientação do treinador espanhol Félix Sánchez, e conta com craques como Moisés Caicedo (Chelsea) ou Gonzalo Plata (Al-Sadd).



Mais humilde, a seleção da Jamaica também vem de uma boa série de resultados, e conseguiu recrutar muitos jovens talentosos em Inglaterra, como o atacante Demarai Gray ou o lateral Lembikisa.



Grupo C

Times: Panamá, Estados Unidos, Bolívia, Uruguai

Ainda que muita gente considere que a experiente seleção do Uruguai é a grande favorita do Grupo C, a verdade é que os Estados Unidos são não só o time da casa como uma das melhores seleções jovens de todo o mundo. Neste grupo, Panamá e Bolívia deverão ter boas hipóteses.



Concacaf Nations League

O time estadunidense ainda não tem os mesmos argumentos do poderoso Uruguai, mas dispõe de um leque de atletas talentosos que inclui Christian Pulisic, Winston McKennie, ou Giovanni Reyna. Além disso, acabaram de vencer a

Grupo D

Times: Brasil, Paraguai, Costa Rica, Colômbia

Teoricamente, o Brasil é o inequívoco favorito à conquista do Grupo D, mas Paraguai e Colômbia têm várias armas capazes de anular o alegado favoritismo da Canarinha. A Costa Rica, com seu time extremamente físico e defensivo, também pode ser um problema.



O Paraguai não tem grandes individualidades, mas conta com um grupo de atletas muito trabalhador e organizado. Já a Colômbia tem mais do que argumentos não só para desafiar o Brasil no Grupo D como para tentar vencer toda a competição! No time do treinador argentino Néstor Lorenzo brilham grandes craques como Yerry Mina, James Rodríguez, ou Luis Díaz, e novas jovens estrelas como Luis Sinisterra.