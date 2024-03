Conheça a história do Derby Paulista

.

Publicado em 12/03/2024 às 15:24

Alterado em 12/03/2024 às 15:47





Essa história é marcada por grandes jogos, com goleadas, finais de campeonato eletrizantes e momentos marcados nos corações e memória de todos os amantes de futebol.



Um dia de Derby representa na cidade e no estado de São Paulo um dia de ansiedade. O assunto nas padarias, pontos de ônibus, salão de barbearia e por onde se passa é sempre um só, o resultado do jogo tão aguardado; O Derby Paulista é uma das rivalidades mais emblemáticas e históricas do futebol brasileiro. Trata-se do confronto entre dois dos maiores clubes de São Paulo e do Brasil: Corinthians e Palmeiras. A rivalidade é tão forte que já foi até tema de filme de romance.

O início

A história do Derby Paulista remonta ao início do século XX, quando as equipes foram fundadas. O Sport Club Corinthians Paulista foi criado em 1910 por um grupo de operários do bairro do Bom Retiro, enquanto a Sociedade Esportiva Palmeiras, então chamada de Palestra Itália, foi fundada em 1914 por imigrantes italianos.



O primeiro confronto entre Corinthians e Palmeiras ocorreu em 6 de maio de 1917, em um amistoso que terminou empatado por 3 a 3. Neste momento não se sabia a força que esse embate teria anos à frente.



Entre 1917 e meados de 1930, a tríade Paulista era formada por Corinthians, Palmeiras (na época Palestra Itália) e o Clube Paulistano, entretanto na década de 30, o clube Paulistano veio à falência, o que ocasionou o encerramento de suas atividades.



Estudiosos apontam esse marco, do encerramento de um dos clubes da tríade, como o responsável pelo fortalecimento da rivalidade e engrandecimento do Derby Paulista, uma vez que por serem os maiores clubes em atividade no estado, atraíam cada vez mais olhares.



Melhores jogos

Palmeiras 3-2 Corinthians (Libertadores da América, 2000)

O maior derby da história. O Palmeiras venceu de virada, após perder por 4x3 no primeiro jogo. A virada e vitória nos pênaltis garantiram ao verdão a tão sonhada vaga na final da Copa Libertadores. Qual fã de apostas de futebol O maior derby da história. O Palmeiras venceu de virada, após perder por 4x3 no primeiro jogo. A virada e vitória nos pênaltis garantiram ao verdão a tão sonhada vaga na final da Copa Libertadores. Qual fã denão se interessa por um placar tão recheado e uma virada surpreendente?



Palmeiras 0-2 Corinthians (Campeonato Brasileiro 2017)

Em um jogo disputado no Allianz Parque, o Corinthians venceu o Palmeiras por 2 a 0, com um gol nos acréscimos, mantendo-se na liderança do Campeonato Brasileiro e ampliando sua vantagem sobre o rival.



Palmeiras 4-3 Corinthians (Campeonato Paulista 1993, Final)

Nesta final, o Palmeiras venceu o Corinthians por 4 a 3, conquistando o título paulista com uma virada histórica. O dia 12 de junho, em que ocorreu a final, é comemorado até hoje pela torcida do Verdão como “O dia da Paixão Palmeirense”.

Palmeiras 4-3 Corinthians — Pênaltis (Campeonato Paulista 2020)

Após um primeiro jogo por 0x0 e outro empate por 1x1, em meio a um cenário pandêmico, a felicidade esteve ao lado do torcedor Palestrino. Com a conversão de Patrick de Paula, o Palmeiras conquistou o título de Campeão Paulista em cima do maior rival.



Maiores goleadas

Palmeiras 8x0 Corinthians (Campeonato Paulista 1933)

Esta é a maior goleada registrada no confronto entre as duas equipes, e para muitos torcedores o início da rivalidade de fato entre os clubes.

Corinthians 5x1 Palmeiras (Taça Cidade de São Paulo 1952)

Este confronto marca a primeira goleada do Corinthians em cima do Palmeiras, e até hoje o maior placar em favor do Timão.





O fato é que, seja em 1917, 1933, 1952, 2017, 2020 ou atualmente, o confronto é pauta certa e fonte de grandes emoções. Alegria para um lado pode significar tristeza para o outro, mas uma coisa é garantida: a comoção de um dia de Derby Paulista é uma das grandes tradições e simbologias do Estado de São Paulo.