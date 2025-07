‘Superman’: reboot/atualização com bom humor

Cotação: quatro estrelas

Esta nova versão de ‘Superman’, de James Gunn, é a mais divertida e com clima de quadrinhos de todas (muito longe do clima dark das últimas, dirigidas por Zack Snyder). E com uma vantagem: dura apenas duas horas. Não há uma só gordura ou enrolação em nenhum momento. No caso, é até ‘ruim’, já que o filme é divertido, flui bem, e nos faz ficar querendo mais.

Ele já começa indo direto ao assunto, com uma cena de ação forte e com a gente sabendo tudo sobre o herói (não precisamos de mais um recomeço, chega, né?), de sua relação com Lois (a ótima Rachel Brosnahan, da série ‘A maravilhosa Mrs. Meisel’, do Prime Video) e antenado com os dias atuais (redes sociais, fake news etc). Curioso notar que, embora a internet tenha dominado a divulgação de notícias, o velho e confiável jornal "Planeta Diário" é o que tem mais credibilidade na trama.



Também é o filme em que Superman (feito pelo desconhecido e simpático David Corenswet, muito bom) mais sofre - apanha muito do seu nemesis Ultraman - e a primeira vez em que vemos o cão Krypto no cinema. Na trama, Lex Luthor (Nicholas Hoult), muito mais maligno do que em suas últimas encarnações, arma um jeito de fazer Superman ser visto como uma ameaça alienígena, uma espécie de imigrante ilegal em nosso planeta, supostamente com planos de dominação mundial. Kal-El (o nome original do super) vai sofrer um bocado para provar o contrário. Mas, Clark Kent, sua persona terráquea, um caipira do meio-oeste americano, é uma boa pessoa.



Quem conhece (e curte) o senso de humor do diretor Gunn (dos filmes ‘Guardiões da Galáxia’ e da série ‘O Pacificador’, do HBO/Max) vai curtir as brincadeiras e citações. E as muitas aparições especiais dão um toque extra, além da Supergirl, no final, conectando com o próximo filme. Contudo, isso faz com que tenhamos menos tempo de tela para o super. Seja como for, é outro Superman, para outros tempos e outra geração. E muito próximo das HQs. Com diziam lá: para o alto e avante!



*O Prime Video divulgou a data de estreia da quarta e última temporada de ‘Upload’. A série estreia exclusivamente no Prime Video em 25 de agosto, e contará com quatro episódios. Também anunciou que a quinta temporada de ‘The Chosen’ já estreou no serviço, sendo o primeiro streaming a exibir a produção após a estreia nos cinemas. Os novos episódios serão lançados em três partes, uma por semana.



A quarta e última temporada de ‘Upload’ estreia no Prime Video em 25 de agosto, com apenas quatro episódios Foto: divulgação

*O Apple TV+ anunciou a renovação de ‘Murderbot, diários de um robô-assassino’ para a segunda temporada. Estrelado por Alexander Skarsgård (‘Succession’, ‘Big Little Lies’), o thriller de ficção científica está com a primeira temporada completa, no Apple TV+. Já a ótima série Apple ‘Slow Horses’, mal garantiu a sexta temporada, e já confirmou a sétima! A quinta chega em setembro.

*Dia 15 de agosto é a data em que o especial ‘Snoopy Apresenta: um musical de verão’ (‘Snoopy Presents: A Summer Musical’) estará disponível no Apple TV+. Este ano marca o 75º aniversário de Snoopy, Charlie Brown e a turma. Graças a uma parceria com a WildBrain, a Peanuts Worldwide e a Lee Mendelson Film Productions, o Apple TV+ é a casa oficial, e exclusiva, de todo o conteúdo do universo Snoopy no streaming.

*Distribuidora global, serviço de streaming e produtora, a MUBI destaca o Brasil como a maior audiência de ‘Twin Peaks’ na plataforma, entre todos os territórios onde está disponível. O dado reforça o interesse do público brasileiro pela obra de David Lynch.

*A contagem regressiva para o retorno de ‘Wandinha’ já começou! A Netflix divulgou o trailer da Parte 1 da segunda temporada da série, que estreia em 6 de agosto com quatro episódios. Já a Parte 2 chega em 3 de setembro, também com quatro episódios.

COTAÇÕES: ***** excelente / **** muito bom / *** bom / ** regular / * ruim / bola preta: péssimo.