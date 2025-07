Duas boas produções que só estão no streaming

...

Publicado em 04/07/2025

Alterado em 04/07/2025 às 11:03

DeNiro e DeNiro: ator faz os dois papéis principais em 'The Alto Knights', bom filme de Barry Levinson, que não fez sucesso nos cinemas, e está no Max Foto: divulgação

Se voce quer ver boas produções que só irá encontrar nas plataformas de streaming, aqui vão duas dicas que valerão sua assinatura: ‘The Alto Knights: Máfia e Poder’ (‘The Alto Knights’, HBO/Max) e ‘Sly Lives! O Legado de Sly & The Family Stone’ (‘Sly Lives!’, Disney+). A primeira é um drama policial dirigido por Barry Levinson, baseado em fatos reais. A segunda, um documentário que chegou aqui quase ao mesmo tempo em que seu enfocado faleceu, em 9 de junho passado.



‘The Alto Knights’ (uma produção esmerada, feita para cinema, mas que naufragou nas bilheterias americanas) mergulha no submundo da máfia nova-iorquina dos anos 1950, retratando a rivalidade entre dois lendários chefes do crime: Frank Costello e Vito Genovese (ambos interpretados por Robert De Niro). A trama se baseia em fatos reais (que culminou no histórico dia no qual 60 chefões da máfia americana foram presos, em 1957) e mostra como a amizade de infância entre os dois se transforma em uma disputa pelo controle da cidade. Com ecos de ‘O Poderoso Chefão’ e ‘Os Bons Companheiros’ aqui e ali (inevitável), o longa vai agradar não só a quem gosta desse tipo de trama, mas quem gosta de bom cinema.

Já ‘Sly Lives! O Legado de Sly & The Family Stone’, dirigido por Ahmir ‘Questlove’ Thompson (do grupo hip-hop The Roots), é um documentário que mergulha na trajetória de Sly Stone, o líder da banda Sly & The Family Stone, que, no final dos anos 1960, foi pioneira na mistura de soul, funk, pop, rock (e tocou em Woodstock!). O doc não apenas celebra a genialidade musical de Sly (nascido Sylvester Stewart, que aparece em cenas de arquivo, estava debilitado demais para falar; faleceu aos 82 anos, de problemas pulmonares), mas também examina o peso que artistas negros carregam ao alcançar o estrelato nos EUA.



'Sly Lives!' chegou quase simultâneo à morte de seu enfocado, o genial músico americano Sly Stone, que faleceu no começo de junho Foto: divulgação

Com imagens de arquivo, entrevistas com músicos e depoimentos da família de Sly, o filme constrói um retrato íntimo e impactante. Não precisa ser fã de Sly para ver o doc e entender de onde veio o apito do trem, que resultou na moderna musica negra americana, de Prince ao hip-hop, passando por tudo no meio). Aliás, Sly é citado, visualmente, no filme ‘Sinners’, ainda em cartaz, como uma destas influências marcantes.



STREAMINGS+

*A Netflix lança, em 14 de julho, ‘Apocalipse nos Trópicos’, novo documentário de Petra Costa (‘Democracia em vertigem’). O filme, que conta com depoimentos inéditos de figuras da política brasileira, como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o líder evangélico Silas Malafaia, é sobre o crescimento da fé evangélica no Brasil, e como isso influi na política.



*O Prime Video anunciou a data de estreia das primeiras temporadas de ‘Chapolin’ e ‘Chaves’ no catálogo. As séries, desenvolvidas e protagonizadas por Roberto Gómez Bolaños, chegam ao streaming, respectivamente, em 21 e 28 de julho. Os demais episódios estarão disponíveis no serviço até o final do segundo semestre.

*Enquanto isso, ‘Chesperito’, minissérie biográfica sobre os atores que deram vida as personagens de Chaves e Chapolin, está no Max.



A MUBI anuncia o lançamento remasterizado da trilogia ‘Pusher’, de Nicolas Winding Refn, com Mads Mikkelsen Foto: divulgação

A MUBI anuncia o lançamento remasterizado da trilogia ‘Pusher’, escrita e dirigida por Nicolas Winding Refn (‘Drive’) e estrelada por Mads Mikkelsen (‘A Caça’, ‘Druk’, ‘Hannibal’). Os filmes chegam à plataforma em 18 de julho. Considerada um marco do cinema de ação europeu, a trilogia narra a história de personagens imersos no submundo do crime em Copenhague. E foi responsável por alavancar as carreiras, tanto de Refn, quanto de Mikkelsen.O E! Entertainment lançou a primeira temporada da série ‘Chuva de Likes’ (seis episódios), um mergulho no mundo dos influenciadores digitais de diversas áreas. A atriz e influencer Fernanda Concon conduz os bate-papos com blogueiros, criadores de conteúdo, produtores, especialistas em marketing digital e pesquisadores de mídias sociais, para falar sobre sucesso, criatividade, rotina diária, relação com internautas e outros assuntos da profissão.‘Família, Pero No Mucho’, nova comédia da Netflix estrelada por Leandro Hassum, estreia em 18 de julho. Gravado entre as paisagens geladas de Bariloche e o calor do Rio de Janeiro, o filme acompanha duas famílias de nacionalidades diferentes (uma brasileira; outra argentina), que parecem não ter nada em comum. Mesmo com todas as diferenças, elas se juntam para curtir alguns dias de férias..

