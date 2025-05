Dois documentários, duas Ritas complementares

Cotação: três estrelas

Publicado em 23/05/2025 às 09:02

Alterado em 23/05/2025 às 09:02

Desde o ano passado, o Dia de Rita Lee é celebrado em 22 de maio na cidade de São Paulo. A escolha da data tem um toque especial: Rita Lee nasceu em 31 de dezembro, mas costumava comemorar o seu aniversário em maio. Ela escolheu 22 de maio porque é o Dia de Santa Rita de Cássia, uma santa com quem se identificava. É a própria quem conta dessa mudança voluntária de data de nascimento no filme documental ‘Ritas’, de Oswaldo Santana e Karen Harley, em cartaz.



Por isso, a data de estreia do filme, 22 de maio, não foi à tôa. Mas ele não é o único documentário sobre Rita Lee, a maior estrela do rock que o Brasil já teve, disponível no momento. Estreou este mês no canal HBO e no serviço de streaming Max, ‘Rita Lee: Mania de você’, de Guido Goldberg. Os dois são complementares, em vários aspectos. Se em ‘Mania de você’, a importante banda onde Rita começou sua carreira musical profissionalmente (e de onde foi expulsa de modo nada cortês, como a própria conta em ‘Ritas’), Os Mutantes, é completamente ignorada (sequer são citados), em ‘Ritas’, a banda está lá, mesmo que em cerca de cinco minutos de tela. Não são ignorados, porque é algo inevitável. Estranho não estar no outro.



Por outro lado, em ‘Mania de você’, a segunda banda mais importante na carreira de Rita, Tutti-Frutti (com a qual gravou aquele que é tido como o primeiro disco de rock brasileiro, por tratar de assuntos mais conectados com nossa realidade, o maravilhoso ‘Fruto proibido’, 1975), está lá, inclusive com depoimentos de dois de seus integrantes vitais, o guitarrista Luis Carlini e o baixista Lee Marcucci. O documentário do Max já começa com o bonde da Rita andando, ali entre 1972 e 1973 (como se nada tivesse existido antes), quando ela começou a carreira na nova banda e, depois, alçou altíssimos voos solo, até se tornar uma das maiores vendedoras de discos do Brasil.



Mas a maior diferença entre os dois docs é que ‘Ritas’ é todo narrado na primeira pessoa pela própria, que, em 2017, começou a dar depoimentos para o filme (o último é exclusivo), enquanto que ‘Mania de você’ envereda mais pelo lado familiar da artista, com depoimentos de seu marido de vida inteira, o músico Roberto de Carvalho (com o qual dividiu os discos pós-anos 70), de seus três filhos e de sua irmã. Ou seja, para tentar entender Rita (as duas produções não realmente conseguem isso, só fundindo ambas), é preciso ver os dois. E aguardar por um documentário realmente completo sobre Rita Lee Jones, que era muitas e múltiplas.



*O Disney+ revelou as datas de estreia de duas séries: a quarta temporada de ‘O urso’ (‘The bear’), e a aguardada estreia da série dramática de ficção científica ‘Alien: earth’. ‘O Urso’ do FX estreia sua quarta temporada na quarta-feira, 25 de junho, com os 10 episódios disponíveis. Já ‘Alien: earth’ do FX, baseada na saga ’Alien’, estreia na terça-feira, 12 de agosto, com seus dois primeiros episódios. Em seguida, um novo episódio da temporada de oito episódios será lançado todas as terças-feiras no Disney+.

*O Apple TV+ anunciou ‘Wild things’, nova série estrelada por Jude Law (‘Star Wars: Skeleton Crew’) e Andrew Garfield (‘Homem-Aranha’), que também são produtores executivos. A produção conta a história real de dois dos maiores mágicos da história norte-americana, Siegfried & Roy, e do show com tigres brancos que comandavam em Las Vegas por décadas. Ainda sem data de estreia.



Depois de passar no Festival Varilux de Cinema Francês, o longa 'A história de Souleymane' chega aos cinemas de todo o país Foto: divulgação

*O Prime Video apresenta ‘Mentirosos’, série baseada no livro de mesmo nome de E. Lockhart. Os oito episódios estarão disponíveis em 18 de junho. A série acompanha Cadence Sinclair Eastman e seus amigos mais próximos, durante o verão na ilha particular de seu avô. Os Sinclairs são da realeza americana, conhecidos por sua boa aparência, riqueza hereditária e laços invejáveis, mas depois de um misterioso acidente, a vida de Cadence muda para sempre.

*Em 2023, segundo dados do francês INSEE, o Institut National de La Statistique et Des Études Économiques, 7,3 milhões de imigrantes viviam na França, representando 10,7% da população total. Quarenta e oito por cento (3,5 milhões) são nascidos na África, tornando o continente o principal de origem dos imigrantes na França e 2,5 milhões deles (34%) adquiriram a nacionalidade francesa. Para apresentar o cotidiano de desafios, provações e perseverança e criar um ensaio sobre o cenário da imigração na França, o diretor Boris Lojkine levou às telas ‘A história de Souleymane’. O longa, que foi exibido no Festival Varilux de Cinema Francês 2024, chega aos cinemas brasileiros a partir desta semana.

