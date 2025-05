Dois filmes que não enganam o público

...

Publicado em 16/05/2025 às 07:04

Alterado em 16/05/2025 às 14:47

‘KARATE KID: LENDAS’: DIRETO AO PONTO, SEM ENROLAR

Cotação: três estrelas

Ninguém esperava. Mas, eis que surge mais um filme da saga karate Kid. Neste, por conta de tragédia familiar, o prodígio do kung fu Li Fong (Ben Wang) sai de Beijing e vai morar em Nova York. Acaba exatamente numa área onde, ‘por acaso’, há uma pizzaria cujo dono (Joshua Jackson) é um ex-boxeador, e a supersimpática filha dele (Sadie Stanley) está logo ali para ajuda-lo a conhecer a cidade e ser mais do que uma amiga. Na mesma área fica um dojo de karatê. E lá está o vilão do filme: um jovem lutador boa pinta e malvado (Aramis Knight) que não por acaso é ex-namorado da moça da pizzaria.

Com Jackie Chan (como Mr Han, o treinador de Li, em Beijing, que esteve no reboot de 2010) e Ralph Macchio (Daniel LaRusso, o karatê kid dos filmes originais e da série de TV ‘Cobra Kai’) que, juntos, irão ajudar Li a vencer um disputado torneio de lutas contra seu arquirrival, o filme flui ligeiro e cheio de tiradas espertas. Afinal, a plateia está lá para ver isso. E é isso o que o filme (que se passa dois anos após o fim de ‘Cobra Kai’), entrega. Sem mais delongas ou enrolações. Pura diversão. Lançado aqui duas semanas antes do que nos EUA.



‘PECADORES’: DE ONDE VEIO O JAZZ, O BLUES E O SOUL

Cotação: três estrelas

O azarão da temporada, nas bilheterias americanas, é 'Pecadores' (‘Sinners’), dirigido por Ryan Coogler (dos filmes do Pantera Negra). É um thriller sobrenatural ambientado no Delta do Mississippi nos anos 1930. O filme acompanha dois irmãos gêmeos (Smoke e Stack, ambos feitos por Michael B. Jordan) que retornam à cidade natal para recomeçar a vida (ganharam uma bolada praticando gangsterismo em Chicago), mas acabam enfrentando uma força maligna que surge repentinamente. Com uma mistura de terror, ação, crítica social e musical (?), ‘Sinners’ entrega bom (e pesado) divertimento adulto.



-Michael B. Jordan (em papel duplo) protagoniza 'Pecadores', uma boa mistura de fatos históricos com sobrenatural e cultura negra americana Foto: divulgação

O longa, no fundo, é uma alegoria da história da cultura negra americana, sobretudo o legado musical (mostra de onde veio o blues, o jazz e o r&b/soul). A primeira parte, histórica, é muito boa. Os atores estão muito bem conectados a seus personagens (todos ótimos). Mas a segunda parte, a sobrenatural, não clica tão bem com a primeira. Entretanto, nada disso diminuiu a força do filme que, por fugir de formulas manjadas, surpreende a plateia, positiva e originalmente.



STREAMINGS+

*Há duas semanas, falamos aqui da série italiana ‘DOC’ (três temporadas, Prime Video). Pois bem, sua versão americana, ‘Doc’, estreia nesta sexta (16) no Disney+. Bora lá comparar.

*Depois da mostra ‘Stranger Things: The Experience’, já comentada aqui (está no Barrashopping), chega ao Rio a mostra ‘The FRIENDS Experience’, baseada na série ‘Friends’ (com cenários reproduzindo o apartamento dos amigos, a cafeteria etc), que vai ocupar um espaço no shopping Village Mall, na Barra, de 5 de junho a 3 de agosto.



Julianne Moore e Sydney Sweeney estão em novo filme da AppleTV+ Foto: divulgação

*Após a última (e longa) atualização, os decoders mais atuais da Claro TV, agora, estão aptos a gravar a programação, como num PVR. Basta escolher o programa e deixar a mágica acontecer.

*Netflix anunciou que‘Jay Kelly’, novo filme do diretor Noah Baumbach, estreia mundialmente no dia 5 de dezembro. é uma comédia com o George Clooney e Adam Sandler. Já Apple anuncia o thriller ‘Echo Valley’, estrelado por Julianne Moore e Sydney Sweeney. O filme estreia no AppleTV+ no dia 13 de junho.

*MUBI anuncia a aquisição da série dramática em 30 partes, ‘Blossoms Shanghai’. Criada pelo premiado cineasta Wong Kar Wai, a série é baseada no romance ‘Blossoms’, de Jin Yucheng. MUBI também adquiriu a série dramática em oito partes, ‘Mussolini: Son of the Century’, tudo ainda sem data de estreia na plataforma.

*‘Baby Girl’, com Nicole Kidman, entrou no catálogo do Prime Video. O filme se pretende uma espécie de ‘9 ½ semanas de amor’ moderno, mas não rola química entre os protagonistas. No Max, entrou ‘Papai’ (‘Daddio’), inédito no Brasil, com Sean Penn e Dakota Johnson.

*A Netflix anuncia, nesta semana, o início das gravações da Parte 4 da série‘Lupin’, em Paris. Omar Sy retorna ao papel de Assane Diop, o ladrão elegante que conquistou os telespectadores da plataforma.

*Apple TV+ anuncia a nova série documental ‘Knife Edge: Chasing Michelin Stars’, com produção executiva do chef mundialmente famoso, o rabugento Gordon Ramsay, ainda sem data de estreia.

_______

COTAÇÕES: ***** excelente / **** muito bom / *** bom / ** regular / * ruim / bola preta: péssimo.