Séries para ver um dia de cada vez no streaming

Publicado em 21/03/2025 às 09:05

Alterado em 21/03/2025 às 13:41

Kaitlin Olson está muito bem como a faxineira milf que ajuda a solucionar crimes em 'Uma mente excepcional', com um episódio por semana, no Disney+ Foto: divulgação

O streaming trouxe o hábito de se maratonar séries de uma vez só, completas. Pode ser uma boa, para fins de semana chuvosos. Mas ainda é muito bacana ver um episódio por vez, como se fazia nos tempos da TV a cabo e antes. Então, aqui vão algumas sugestões do que temos, atualmente, assim:



Segunda-feira: ‘The White Lotus’ (HBO) = a terceira temporada da série pode ser vista domingo à noite, no HBO, e depois disso no streaming Max. Esta temporada não está tão boa como as anteriores. Mas ver uma vez por semana dilui a monotonia.



Terça-feira: ‘Paradise’ (Disney+) = esta produção da Hulu já encerrou seus 8 episódios, e renovou para uma segunda temporada. Tem um quê de ‘Silo’ (Appletv+), mas é muito mais dinâmica e menos sombria. Conectada com os dias atuais.



Quarta-feira: ‘Demolidor’ (Disney+) = a primeira série adulta Marvel no streaming do rato, começou muito bem, lembrando a primeira fase, quando era do Netflix. De cara, traz uma morte chocante. De quebra, a volta do Rei do Crime. Em andamento.



Quinta-feira: ‘Uma mente excepcional’ (‘High Potential’) = versão americana de série francesa (inédita aqui), traz a interessante milf Kaitlin Olson (a filha ‘errada’ da diva Deborah Vance, em ‘Hacks’) como a faxineira Morgan Gillroy, que passa a trabalhar como consultora para a polícia de Los Angeles, depois que revela seus dotes incríveis e mente brilhante para deduzir fatos e ajudar a resolver crimes. A melhor surpresa da temporada entre as novas séries. Já renovou para a próxima.



Sexta-feira: ‘Reacher’ (Prime Video) = em sua terceira temporada, a série adaptada de livros policiais de Lee Childs (que já teve dois filmes irregulares, estrelados por Tom Cruise) continua muito boa. A escolha de Alan Ritchson para o papel de Reacher foi perfeita. Virou nosso brutamontes favorito da TV.



Sábado e domingo: maratone o que você quiser...



STREAMINGS+



Para celebrar os 80 anos de Elis Regina, o Universal lançará, ainda este ano, um documentário baseado em livro de seu filho João Marcelo Bôscoli Foto: reprodução

*Elis Regina ganha documentário para celebrar os seus 80 anos. O filme é baseado no best-seller homônimo escrito pelo filho mais velho da cantora, João Marcello Bôscoli. Estreia está prevista para o final de 2025, exclusivamente no Universal+

*Estreou no Disney+ o show ‘Henry & Klauss: Mestres da Mágica’. Gravado no Rio de Janeiro, diante de um público de 8 mil pessoas, a apresentação traz os ilusionistas Henry & Klauss, os mais premiados da atualidade, em uma performance repleta de truques e efeitos.

*O Apple TV+ anunciou o ator Peter Sarsgaard, de ‘Lanterna Verde’, no elenco de ‘Neuromancer’, nova série (ainda sem data) baseada no livro de William Gibson, pioneiro do gênero cyberpunk.

*O Looke, plataforma de filmes e séries, anuncia a estreia, em 13 de março, da série original ‘Evilside’, suspense finlandês sobre um jovem que é encontrado morto após uma comemoração.

*A nova temporada de 'Avisa lá que eu vou', com Paulo Vieira, tem estreia prevista para 10 de junho no GNT e Globoplay e, no dia seguinte, 11 de junho, na TV Globo. O programa conta com dez destinos, sendo nove cidades pelo Brasil, além de uma visita aos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, e sua cidade cenográfica.

*A MUBI anuncia a estreia de ‘Acabe com eles!’ (‘Bring Them Down’), que estará disponível para streaming na plataforma a partir de 28 de março. O filme é estrelado por Barry Keoghan ('Saltburn')

#elisregina #henry&klaus #paulovieira #barrykeoghan #tomelao