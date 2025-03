‘Better man’: vida através das lentes, sem filtro

Cotação: quatro estrelas

Publicado em 14/03/2025 às 12:33

Alterado em 14/03/2025 às 12:33

Depois de biografias decepcionantes e chapa brancas, como as de Amy Winehouse (novelinha romântica clichê) e Bob Marley (fizeram do rasta um playboy mané), enfim uma que te prende a atenção e foge do lugar comum: a do cantor pop inglês Robbie Williams. ‘Better man’ é melhor do que as duas citadas somadas, e do que a maioria das que vimos nos últimos tempos. E, além de tudo, Robbie é representado em cena pela versão dele (em CGI) de um macaco. Sim, um macaco!!!



Aí já começa a diferença para tudo o que você já viu antes no gênero. O filme não poupa nada. Mostra o começo de carreira de Robbie, num lugar miserável de Manchester, onde, desde cedo, ele mostrava que curtia a música dos grandes cantores (tipo Sinatra), graças a seu pai, um cantor de cabaré decadente; sua entrada, por mero acaso, na boy band de sucesso Take That (que começou tocando em clubes gays, até que um show para mulheres mostrou a força que eles tinham entre adolescentes), e sua trajetória, ao mesmo tempo errante e triunfante, movida a baixa autoestima, drogas e ambição de mostrar para todos os que o subestimaram de que ele tinha algum talento.



Nos primeiros cinco ou dez minutos, achamos estranho ele ser representado por um macaco (extremamente expressivo). Mas, depois disso, esquecemos o detalhe e entramos totalmente naquele personagem e na trama. Como disse Robbie numa recente entrevista para lançar o filme: “Eu mostro tudo nele, menos minhas hemorroidas”. Sim, está tudo lá, mostrado corajosamente, sem passada de pano (o filme sobre o Bob Dylan, ‘Um completo desconhecido’, também é honesto nesse nível). A própria voz de RW, na narração em off, se encarrega de contar tudo, sem meias palavras. Não é preciso ser fã do artista para apreciar a história de dor, drogas e determinação que poderia ter acabado muito mal para o protagonista.



STREAMINGS+

*A atriz Millie Bobby Brown e os diretores Anthony e Joe Russo estarão hoje, em São Paulo, para o lançamento do filme ‘The Electric State’, que estreia mundialmente nesta sexta (14), na Netflix..

*O Apple TV+ anunciou a atriz francesa Clémence Poésy no elenco de ‘Neuromancer’, série baseada no romance cyberpunk de William Gibson. Ainda sem data. Anunciou, também, ‘Be@arbrick’, série de comédia musical inspirada nos bonecos colecionáveis, com estreia mundial na próxima sexta-feira, dia 21 de março. Já Matthew McConaughey e Woody Harrelson estarão na nova série de comédia da AppleTV, ‘Brothers’, também sem data de estreia.



O Prime Video anunciou a série ‘The Bondsman’, estrelada por Kevin Bacon. Os oito episódios chegam no streaming no dia 3 de abril.O Paramount+ e a Showtime anunciaram que Neil Patrick Harris (‘How I met your mother’) fará parte do elenco da nova série ‘Dexter: ressurreição’, numa participação especial como Lowell.A série ‘O estúdio’ (‘The Studio’) estreia em 26 de março, no AppleTV+. A comédia, estrelada por Seth Rogen, se passa nos bastidores da indústria cinematográfica. Conta com participações especiais de Zac Efron, Charlize Theron, Anthony Mackie, Paul Dano, Rebecca Hall, Steve Buscemi e Olivia Wilde, além dos diretores Ron Howard e Martin Scorsese. Que seja melhor do que ‘The franchise’, do HBO/Max, que tinha tema similar e foi uma grande decepção.A Netflix lança, no dia 3 de abril, a série médica ‘Pulso’. O drama médico é ambientado em Miami e estrelado por Willa Fitzgerald.O Prime Video anunciou que a estreia da terceira e última temporada da série ‘O verão que mudou minha vida’ está marcada para julho. A terceira temporada da série original Amazon terá 11 episódios.Até 30 de março, novas assinaturas do Disney+ terão 4 meses de desconto em qualquer um dos planos, por a partir de R$ 9,90 (o plano com anúncios). Nunca dão descontos para já aos assinantes.

