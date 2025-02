‘Yellowjackets’ melhora na terceira temporada

Publicado em 21/02/2025 às 05:56

Alterado em 21/02/2025 às 12:01

As meninas perdidas estão de volta com a terceira temporada de 'Yellowjackets' Foto: divulgação

Após hiato de dois anos, a série ‘Yellowjackets’ está de volta. Para quem não conhece, é um drama -- criado por Ashley Lyle e Bart Nickerson – cuja trama gira em torno de um time de futebol feminino que, em 1996, sobrevive a um acidente aéreo e fica isolado nas matas de Ontário, Canadá. A série segue a vida dessas jovens sobreviventes tanto no momento do acidente quanto 25 anos depois, quando já são mulheres adultas tentando reconstruir suas vidas (e escondendo um segredo).



A marca de ‘Yellowjackets’ (nome do time das meninas) é sua mistura de terror psicológico e drama, explorando temas de sobrevivência, trauma e a complexidade das relações humanas. O elenco inclui Melanie Lynskey, Tawny Cypress, Christina Ricci, Juliette Lewis, Sophie Tatcher, Ella Purnell, entre outros (as personagens aparecem em suas fases teen e adultas). A primeira temporada foi a melhor (até agora), com a segunda sofrendo uma queda de qualidade (e com a adição de Elijah Wood, o Frodo da saga ‘O senhor dos anéis’, ao elenco, como namorado da personagem de Ricci). Tive acesso aos 4 primeiros episódios da nova temporada e, pelo que vi, até agora, eles conseguiram voltar ao bom clima da primeira.



A terceira temporada, segundo os envolvidos na série, promete ser ainda mais intensa e sombria. As sobreviventes enfrentam novos desafios extremos, tanto no passado quanto no presente. Jasmin Savoy Brown, uma das atrizes, mencionou que haverá ‘mais terror e gore’ do que nunca. A atriz também destacou que os eventos serão ‘sombrios e chocantes’ (vale lembrar que uma morte importante aconteceu no final da segunda temporada, e parece que teremos mais, nesta nova). Além disso, a série terá algumas novidades no elenco da nova temporada, incluindo as participações especiais de Hilary Swank e Joel McHale. Swank interpretará um papel misterioso, que pode se tornar recorrente caso a série seja renovada para uma quarta temporada.



‘Yellowjackets’ (cuja nova temporada estreou nos EUA no dia 14, sexta passada) é transmitida pela Showtime, nos EUA, e está disponível para streaming no Brasil no Paramount+. A Netflix tem as duas primeiras temporadas em seu catálogo.



STREAMINGS+

*Universal+ anuncia a estreia exclusiva na América Latina de dois shows ao vivo e duas produções documentais para celebrar a histórica 50ª temporada do ‘Saturday night live’, o programa de sátira e esquetes políticos criado em 1975 por Lorne Michaels. Os especiais ‘SNL 50: the homecoming concert’ e ‘SNL 50: the anniversary special’ chegam ao Brasil hoje. Já os documentários ‘Ladies & gentleman… 50 years of SNL music’ e ‘SNL 50: beyond saturday night’, estarão disponíveis no canal a partir de 7 de março.



A nova série do Disney+, 'Deli Boys', traz elenco basicamente paquistanês Foto: divulgação

*‘Sonic 3: O filme’ já chegou nas plataformas digitais. Os fãs do ouriço azul poderão assistir ao filme em casa, através de serviços de compra e aluguel. Quem optar pela compra poderá fazer por meio do Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play e Microsoft Store, adquirindo também 50 minutos de conteúdos bônus exclusivos do filme. Já quem decidir alugar tem como opções Claro TV+, Vivo Play e Oi.

*Com mais uma edição do Oscar chegando, a FilmPlus (plataforma gratuita de filmes, acessível via YouTube) divulga alguns filmes do catálogo que já foram indicados ou venceram. Entre eles, ‘Traffic’, ‘O franco atirador’, ‘Minha vida de cachorro’ e ‘Billy Elliot’.

*Aconteceu em Londres, na sexta (14), Valentine’s Day, o evento anual Season of Love, um dia repleto de entrevistas exclusivas e novidades sobre ‘Bridgerton’ (Netflix), para celebrar os fãs da série no mundo todo. A quarta temporada ainda não tem data de estreia.

*O Disney+ apresenta a comédia original, ‘Deli boys’, estrelada por um elenco de atores paquistanis. Composta de 10 episódios, a série chega ao Disney+ no dia 6 de março na América Latina.

*O Prime Video confirma que a terceira temporada de ‘O Senhor dos anéis: Os anéis de poder’ está em pré-produção e começará a ser filmada nesta primavera no Shepperton Studios, no Reino Unido.



*Após o sucesso da trilogia de filmes para cinema ‘Olympus has fallen’, ‘London has fallen’ e ‘Angel has fallen’, chega ao Brasil, com exclusividade, no Universal+, a série derivada, estrelada pelo mesmo ator dos filmes, Gerard Butler: ‘Paris has fallen’, ainda sem data.

