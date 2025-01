‘A verdadeira dor’: a busca pelas raízes pode ser dura

Cotação: três estrelas

Publicado em 31/01/2025 às 09:02

Alterado em 31/01/2025 às 11:24

Na semana em que celebramos os 80 anos da libertação de Auschwitz, a estreia de ‘A verdadeira dor’ (‘A real pain’) traz de volta uma dura lembrança de guerra. O filme acompanha David (Jesse Eisenberg) e Benji (Kieran Culkin), dois primos com personalidades completamente diferentes – residentes de Nova York -- que se juntam para uma viagem pela Polônia para homenagear sua falecida avó judia, uma das sobreviventes dos campos de concentração.



Explorando temas universais como herança cultural, aceitação e relacionamentos familiares, ‘A verdadeira dor’ também mostra o processo de luto e como as pessoas reagem e buscam superá-lo de diferentes maneiras. Curiosamente, um filme recente, ‘Tesouro’, tem uma trama semelhante (filha leva pai até à Polonia para um roteiro por lugares de seu passado que, como ex-prisioneiro de campo de concentração nazista, ele prefere esquecer), mas se passa no começo dos anos 80, enquanto que ‘A verdadeira dor’ se passa nos dias atuais. Mas ambas as jornadas são igualmente dolorosas.



Estrelado por Jesse Eisenberg - que também é o diretor, produtor e roteirista do filme -, ao lado de Kieran Culkin, que acaba de ganhar seu segundo Globo de Ouro na categoria Melhor Ator Coadjuvante, por seu trabalho neste filme (merecidamente, sua atuação é impecável, sobretudo, na cena final), ‘A real pain’ é uma jornada agridoce. Com um misto de emoções, o longa consegue acalmar o público (é todo sonorizado por temas do polonês Chopin) com suas paisagens e passeios pela cidade (é um verdadeiro tour à distância por pontos históricos de Varsóvia), mas ao mesmo tempo traz o espectador para uma realidade não tão distante, ao levá-los direto a Auschwitz, que foi o maior dos campos de concentração, tudo isso acompanhado de uma completa aula de história do guia turístico James (Will Sharpe).

Aqui, uma diferença sutil deste filme para ‘Tesouro’: enquanto que aquele não pôde filmar dentro de Auschwitz, só em seu entorno, este obteve permissão, pela primeira vez, para filmar dentro de um campo de concentração, o de Majdanek, que fica bem próximo ao centro de Lublin, a cidade da avó dos protagonistas. A vibe ruim do lugar não apenas afeta os personagens (e atores, Jennifer Grey, que está no elenco, como uma das seis pessoas que faz parte do tour do holocausto, chorou por horas) como também a nós, espectadores.

O filme, segundo trabalho de Eisenberg na direção, foi comprado pela Disney após exibição no Festival de Sundance de 2024 e, em breve, estará disponível na plataforma Disney+.

STREAMINGS+++

*O longa ‘Canina’ (‘Nightbitch’) estreou esta semana no Disney+. O filme (uma comédia de humor negro) é inspirado no romance satírico de Rachel Yoder. Na trama, Amy Adams interpreta uma mulher que abandona a carreira artística para se dedicar integralmente ao lar e ao filho. Mas logo sua vidinha doméstica dá uma guinada surreal, com ela passando a se comportar como um animal, uma cadela.

*O Prime Video anunciou os novos nomes que se juntam ao elenco de vozes de ‘Invencível’, série animada estrelada por Steven Yeun, Sandra Oh, J.K. Simmons, Gillian Jacobs e Jason Mantzoukas. As novas vozes da terceira temporada são: Aaron Paul, Simu Liu, Jonathan Banks, Kate Mara, Xolo Maridueña, John DiMaggio, Tzi Ma, Doug Bradley e Christian Convery. Um elenco e tanto.



Em 'Canina', que estreou no Disney , Amy Adams faz uma mãe que, aos poucos, vai ganhando a personalidade de um animal, uma cadela Foto: reprodução

*O Apple TV+ apresenta "Vietnã: A guerra que mudou os EUA", série documental que estreia nesta sexta-feira, 31 de janeiro. Narrada por Ethan Hawke, a produção marca o 50º aniversário da queda da cidade de Saigon e o fim da Guerra do Vietnã. A série documental utiliza uma combinação de testemunhos em primeira pessoa, filmagens de arquivo inéditas e reencontros emocionantes entre veteranos, alguns dos quais não se viam há cerca de 50 anos.

*A parte 3 da temporada 6 (e última) de ‘Cobra Kai’ estreia na Netflix dia 13 de fevereiro. Já a nova série ‘Dia Zero’, estrelada por Robert DeNiro, entra na plataforma no dia 20 de fevereiro.

*O Disney+ antecipou a estreia do primeiro episódio de ‘Paradise’, a série dramática original criada por Dan Fogelman e estrelada por Sterling K. Brown, James Marsden e Julianne Nicholson. O segundo e terceiro episódios já estão disponíveis nesta semana, com o lançamento de um novo episódio toda terça-feira.