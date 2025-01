Onde assistir a filmes de David Lynch no streaming

Publicado em 24/01/2025 às 06:05

Alterado em 24/01/2025 às 11:16

Há cerca de seis meses, David Lynch revelou que estava com enfisema pulmonar, e anunciou sua aposentadoria do cinema. O diretor americano morreu aos 78 anos, na semana passada. Na última segunda-feira, dia 20 de janeiro, ele teria feito 79 anos.

Sua filmografia não é palatável para todos. Lynch sempre foi adepto do surrealismo e do fantástico. Dizia que seus filmes derivam de seus sonhos, e que, por isso, sempre dormia com um bloco de notas ou gravador, para guardar as ideias que os sonhos lhe traziam. Por isso, também, a maioria de seus filmes não é facilmente explicável ou tem lógica. Basta ver delírios como 'Lost Highway/Estrada Perdida' ou 'Mullholland Drive/Cidade dos Sonhos' (que seria uma série de TV, foi rejeitada e o diretor fez um longa com o que tinha gravado).



Se você quiser prestar um tributo ao diretor e procurar algum filme dele nos serviços de streaming, vai ter de garimpar. As duas primeiras temporadas de ‘Twin Peaks’ (série de TV do começo dos anos 90, passou aqui na Rede Globo), por exemplo, estão disponíveis no ML Play, serviço de streaming gratuito do site Mercado Livre. A terceira temporada de ‘Twin Peaks’ (subtitulada ‘O Retorno’, 2017) não está mais no Netflix. ‘Os últimos dias de Laura Palmer’ (1992, filme prequel de ‘Twin Peaks’) está no Globoplay e Mubi (que também tem ‘Estrada Perdida’); e ‘Veludo Azul’ (1986, seu filme mais popular) está no Looke; já ‘Coração Selvagem’ (1990), que deu a Palma de Ouro ao diretor, em Cannes, está no Claro Vídeo.

Se você assina os canais Telecine, pode pegar alguma exibição de ‘Estrada Perdida’ (1997) por lá. ‘Duna’ (1984), sci-fi que ele renegou, está sempre em algum streaming diferente. No momento, pode ser visto no Looke e no Claro Video. Mas, nem sinal de ‘O Homem Elefante’ (1980). Vamos torcer para que role algum tributo em alguma plataforma que inclua o seu último longa, ‘Império dos Sonhos/Inland Empire’ (2006) e o seu primeiro, ‘Eraserhead’ (1977), não lançado aqui.



STREAMINGS+++

*Estreia hoje, no Disney+, com todos os espisódios, ‘O Melhor Infarto da Minha Vida’. Baseada no livro homônimo do escritor argentino Hernán Casciari, e inspirada em acontecimentos reais, acompanha um escritor frustrado que sobrevive a um infarto graças à ajuda dos anfitriões da casa na qual está hospedado.

*O Samsung TV Plus, plataforma de streaming gratuita da Samsung, com mais de 100 canais, lançou o canal GOAT. Com uma grade recheada de campeonatos e eventos ao vivo, o GOAT oferece competições esportivas de forma totalmente gratuita.



A nova série do Demolidor (Daredevil) estreia em março, no Disney+ Foto: divulgação

*Matt Murdock e Wilson Fisk se enfrentam novamente na nova série da Marvel Television, ‘Demolidor: Renascido’, que estreia no Disney+ em 4 de março. Murdock (Charlie Cox), um advogado cego com sentidos aguçados, luta por justiça, enquanto o ex-chefe da máfia Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) tenta dominar Nova York.

*A Crunchyroll, plataforma de streaming que oferece a maior biblioteca de conteúdo no mundo dedicada ao anime, divulgou ‘Attack on Titan: O Último Ataque’. O filme chega aos cinemas brasileiros dia 27 de fevereiro, com distribuição da Sony Pictures Entertainment.

*O Disney+ anunciou a série original da Marvel Animation ‘Seu Amigão Da Vizinhança: Homem-Aranha’. A série animada de 10 episódios será lançada no dia 29 de janeiro de 2025.

*O Prime Video divulgou que os atores Isabella Bucceri, Nukâka Coster-Waldau, Salóme Gunnarsdóttir, Björn Landberg, Synnøve Macody Lund, Shohreh Aghdashloo, Olivia Williams, Luke Fetherston, Callum Kerr e Nuno Lopes se juntam ao elenco da terceira temporada de ‘A Roda do Tempo’, que estreia em 13 de março.

*A Pluto TV, plataforma de streaming gratuito, e a TV Cultura lançam o novo canal FAST da TV Cultura. Com uma programação exibida 24 horas por dia, 7 dias por semana, o canal já está disponível.

*‘Ganhar ou Perder’, a primeira série original da Pixar Animation Studios, estreia 19 de fevereiro no Disney+. Apresenta as histórias interligadas de oito personagens diferentes –– enquanto cada um deles se prepara para o grande campeonato de softball.

#disney+ #plutotv #primevideo #crunchyroll #samsungtvplus #tomleao