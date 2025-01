Novo ‘Nosferatu’ é erótico, como nunca antes

Cotação: quatro estrelas

Publicado em 17/01/2025 às 09:08

Alterado em 17/01/2025 às 11:50

O novo ‘Nosferatu’, de Robert Eggers, um dos expoentes do horror moderno, está fazendo bonito nos cinemas, tendo ultrapassado a casa dos US$ 100 milhoes na bilheteria mundial. Até agora, é o maior sucesso comercial do diretor americano, que já nos deu ótimos (e bizarros) filmes como ‘A bruxa’ (meu favorito), ‘O farol’ e ‘O homem do norte’. Merecido.



Contudo, comparado com o original (mudo) de 1922, de Murnau (um dos clássicos do cinema expressionista alemão), e com a versão falada (e colorida) de 1979, de Herzog (com Isabelle Adjani e Klaus Kinski), este novo Nosferatu difere por ser sexualmente mais explícito (a paixão do vampiro por Leni chega às vias de fato) e por ter algumas cenas mais escabrosas. A qualidade visual e de fotografia é do mesmo nível dos filmes anteriores do diretor, e o desenho de som é muito bom.



A escalação de Lily-Rose Depp (filha de Johnny) para fazer a protagonista foi acertada. Ela tem o physique du rôle para o papel. Embora esta seja a primeira versão não alemã, e com atores majoritariamente não europeus, o morto-vivo de Eggers fala em seu dialeto (uma espécie de romeno antigo) e todos os aspectos do original foram mantidos (ele foi fiel ao tipo físico do conde Orlok original, que tem bigode, como os homens da época, e é um tipo mais forte). O filme dura pouco mais de duas horas, mais do que os anteriores, que eram focados exclusivamente no vampiro, em sua obsessão por Lucy, e na praga dos ratos. Eggers quis nos mostrar mais detalhes que ficaram de fora das outras versões, mas que estão no livro ‘Drácula’, de Bram Stoker, no qual ele é diretamente inspirado (mas, na época do primeiro filme, não tinham os direitos do livro, daí a mudança do nome do conde de Drácula para Orlok, entre outros detalhes).



No fim das contas, ‘Nosferatu’ é uma bela peça de horror gótico, feita no capricho. Afinal, era o projeto de vida do diretor. Terá uma versão com três horas (!), quando sair em blu-ray.



STREAMINGS+

*Nesta sexta-feira, dia 17, a série ‘Ruptura’ (‘Severance’) está de volta ao Apple TV+. A aguardada segunda temporada tem direção e produção executiva de Ben Stiller. No elenco: Adam Scott, John Turturro, Christopher Walken, Patricia Arquette e Britt Lower.

*Estreou ontem, no Max, a nova temporada da animação adulta ‘Harley Quinn’. Arlequina e Hera Venenosa invadem Metropolis e enfrentam novas ameaças, incluindo Lex e Lena Luthor, e Brainiac.



A segunda temporada de 'Severance' volta hoje, após hiato de dois anos Foto: divulgação

O Prime Video divulgou a data de estreia de ‘Soltos no Carnaval’. O reality chega ao streaming no dia 14 de fevereiro. Gravado durante o Carnaval, esta edição acompanha oito jovens solteiros vivendo diferentes tipos de festas, no Rio de Janeiro e em Salvador.O Apple TV+ lança, dia 22 de janeiro, ‘Alvo primário’ (‘Prime target’), novo thriller de conspiração estrelado por Leo Woodall e Quintessa Swindell. A série acompanha Edward Brooks (Woodall), um jovem matemático prestes a fazer uma importante descoberta que pode dar a ele controle sobre todos os computadores do mundo.A HBO anunciou Bruna Marquezine no elenco da nova produção nacional Max Original ‘Véspera’. A série de oito episódios é uma adaptação do romance homônimo da autora best-seller Carla Madeira, e ainda não tem data de estreia prevista na plataforma de streaming.A MUBI anunciou que o mais recente longa-metragem de Magnus von Horn, ‘A garota da agulha’ chega com exclusividade à plataforma de streaming no dia 24 de janeiro. Na mesma data, disponibiliza também o filme de estreia do diretor, ‘The here after’ (2015)

*Com estreia prevista para 27 de janeiro, a primeira novela Max Original, ‘Beleza fatal’, nos apresenta o conflito entre as famílias Argento e Paixão, marcado por um ciclo de perdas, ambição e segredos que intensificam uma rivalidade implacável.

*Dicas de filmes no streaming: ‘Meu eu do futuro’, comédia inédita nos cinemas brasileiros, com Aubrey Plaza, no Prime Video; ‘Jurado número 2’ (‘Juror number 2’), novo filme de Clint Eastwood, lançado diretamente no streaming, que bateu o recorde mundial de exibições durante sua semana de estreia.

COTAÇÕES: ***** excelente / **** muito bom / *** bom / ** regular / * ruim / bola preta: péssimo.