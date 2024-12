‘Star Wars: Skeleton Crew’: diversão para pais e filhos

Publicado em 20/12/2024 às 08:09

Alterado em 20/12/2024 às 11:29

Jude Law faz um pirata espacial às voltas com crianças perdidas no espaço, na nova série do universo Star Wars 'Skeleton Crew', no Disney+ Foto: divulgação

Já está disponível exclusivamente no Disney+ (com novos episódios lançados toda terça-feira) a nova série derivada de Star Wars ‘Skeleton Crew’. Com uma narrativa leve e cheia de ação, a série é perfeita para pais e filhos assistirem juntos, sejam fãs de longa data da saga ou alguém que está começando a se aventurar pela galáxia distante somente agora, visto que o enredo não é uma continuação de outras produções SW (como geralmente acontece) e é possível de ser entendido independentemente se se conhece o universo da Lucasfilm.



Com inspirações em clássicos dos anos 80, como os filmes ‘Os Goonies’ (a turminha que encontra algo perdido) e ‘E.T.’ (pelo modo de vida dos garotos naqueles condomínios de subúrbios que parecem saídos de um filme do Spielberg, só que futurista), a trama acompanha um grupo de jovens que se perde no espaço (após ativar uma espaçonave que estava oculta) e embarca em uma emocionante jornada, cuja meta é tentar voltar para casa, já que foram parar nos confins do universo. ‘Star Wars: Skeleton Crew’ tem o equilíbrio perfeito entre aventura e momentos de reflexão, tornando-se acessível para crianças e para os adultos, sem elucubrações.



Eu mesmo comecei a ver com bastante desconfiança, já que a experiência com a última série Star Wars, ‘The Acolyte’, foi a pior possível. Contudo, a nova série oferece um toque de nostalgia para os pais que cresceram acompanhando a saga Star Wars, ao mesmo tempo em que está conectada com as novas gerações. Mesmo que não sejam conhecedores profundos deste universo, a nova série oferece uma história independente e acessível, e aborda temas como amizade, trabalho em equipe e coragem diante de desafios.

Com a alta qualidade de produção que os fãs de Star Wars já conhecem, ‘Skeleton Crew’ tem cenários deslumbrantes e efeitos visuais de ponta. A série joga, aqui e ali, referências de outros filmes, como dróides e naves conhecidas (como as X-Wing), e ainda, trazendo novos tipos para o universo Star Wars. Sendo um deles, o pirata espacial (Jedi?) Jod Na Nawood, feito pelo ator inglês Jude Law (que só aparece no final do segundo episódio, e tem um quê de Han Solo). Law é o único nome mais conhecido do elenco, repleto de jovens novatos e dedicados, com destaque para Ryan Kiera Armstrong, que faz a destemida ‘capitã’ Fern, a líder do grupo. A julgar pelos três primeiros episódios, a série parece que não irá decepcionar.

STREAMINGS+

*A série sci-fi ‘Silo’, do AppleTV, renovou para as temporadas 3 e 4 (está na segunda). Assim fica garantido que toda a história contida nos livros que a inspiraram será inteiramente mostrada na TV.

*A terceira temporada da série original da HBO ‘The White Lotus’, criada por Mike White, terá oito episódios e estreia no domingo, 16 de fevereiro, às 22h, na HBO e na Max. Desta vez, será ambientada em um luxuoso resort na Tailândia. O elenco da terceira temporada é composto por Leslie Bibb, Carrie Coon, Walton Goggins, Sarah Catherine Hook, Jason Isaacs, Lalisa Manobal, Michelle Monaghan, Sam Nivola, Lek Patravadi, Parker Posey, Natasha Rothwell, Patrick Schwarzenegger, Tayme Thapthimthong e Aimee Lou Wood. Infelizmente, a louca Tanya (Jennifer Coolidge) não estará de volta.



A aguardada série 'The White Lotus' volta em fevereiro, com elenco inteiramente renovado, e desta vez passada num resort na Tailândia Foto: divulgação

*A nova produção nacional do Disney+, ‘Meu Sangue Ferve Por Você – A Série’, chegou dia 18 de dezembro na plataforma de streaming. É uma imersão profunda na vida e carreira do cantor Sidney Magal (Felipe Bragança), mais do que no filme homônimo lançado este ano.

*Isabelle Huppert e Satyajit Ray estrelam ‘Sidonie no Japão’ e ‘O Santo’, que acabaram de entrar na plataforma Reserva Imovision.

*Criada por Joe Bennett e Steve Hely e com produção executiva de Mike Judge e Greg Daniels (‘O Rei do Pedaço’), a nova série animada ‘Efeitos Colaterais’ estreia no domingo, 2 de fevereiro, às 21h50, na Max e no canal [adult swim], com episódios de meia hora.

*O Apple TV+ anuncia a nova comédia romântica espanhola, com sete episódios, ‘Love You to Death’ (‘A muerte’), que estreia mundialmente na quarta-feira, 5 de fevereiro.



*O Prime Video divulga data de estreia de ‘Casamentos Cruzados’ (‘You´re cordially invited’), nova comédia Original Amazon. O filme, estrelado por Reese Witherspoon e Will Ferrell, chega ao serviço de streaming dia 30 de janeiro de 2025, com exclusividade.

*A rainha do Natal e artista feminina mais vendida de todos os tempos, Mariah Carey, será a estrela da abertura especial dos jogos de Natal da NFL, na Netflix, neste 25 de dezembro. A Netflix será o destino global de dois grandes jogos da NFL no dia de Natal: Kansas City Chiefs, vencedores do Super Bowl LVIII, enfrentando os Pittsburgh Steelers, às 15h (horário de Brasília) e, em seguida, Baltimore Ravens contra os Houston Texans, às 18h30.