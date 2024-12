‘Tesouro’: Uma história real e comovente

Cotação: três estrelas

Combinando elementos de drama e comédia, ’Tesouro’, da alemã Julia von Heinz, acompanha a jornada de um pai e uma filha que vão à Polônia revistar lugares da infância dele, que é um sobrevivente do Holocausto.

Inspirado por uma história real que serviu de base para o romance da alemã Lily Brett, ‘Tesouro’ tem como protagonista Ruth (Lena Dunham, da série ‘Girls’), uma jornalista de Nova York que viaja à Polônia em companhia de seu pai, Edek (Stephen Fry), que nasceu no país. Ela pretende conhecer os lugares onde ele viveu antes do Holocausto. Ele, porém, não quer reviver essas memórias, e a todo momento tenta sabotar a viagem, criando situações inusitadas (e como fala polonês, a filha nem sempre sabe o que ele está tramando com outros). O filme, que foi exibido no Festival de Berlim e no Festival do Rio, já está em cartaz.

Edek irradia força, otimismo e humanidade e faz amizade com todos que conhece. Sua filha, no entanto, carrega consigo o trauma de seus pais (sua mãe faleceu recentemente e ela ainda não superou), e acha a Polônia, o país da morte de seus ancestrais, um lugar ruim, embora ela queira fazer da viagem, no fim, mais uma de suas reportagens (na verdade, virou um livro). Fry (que está ótimo em cena, como sempre) aponta as conexões pessoais que o fizeram se encantar com Edek. “Achei muito comovente e muito tocante, e também tive um elemento de conexão, porque a família da minha mãe veio da Europa Central, era judia e, infelizmente, também acabou em Auschwitz. Então, havia muita coisa para me conectar com isso’, diz o ator inglês.

O filme foi rodado na Europa (realmente nas cidades polonesas pelas quais a dupla passa, como Varsóvia e Lodz), e por três dias a equipe trabalhou em Auschwitz (a qual os guias turísticos chamam de ‘museu’, quando, na verdade, foi um campo de extermínio, como a personagem de Dunham sempre faz questão de lembrar e frisar). Embora as equipes de filmagem não tenham permissão para entrar, a diretora obteve permissão especial para filmar no estacionamento e do lado de fora da cerca, ao longo da fronteira. E Edek, como sobrevivente do Holocausto, tem o inusitado direito a usar um carrinho de golfe (!), em vez de caminhar pelo extenso terreno de Auschwitz-Bikernau.

‘Tesouro’ (que se passa em 1991, pouco depois da queda do Muro de Berlim e da Cortina de Ferro, ainda numa Europa Oriental se recuperando do comunismo) é um filme que comove, sem nunca soar piegas ou melodramático. Às vezes, até nos faz rir, apesar de tratar de um tema espinhoso. E no final descobrimos o motivo do título original do filme que, antes dos créditos de encerramento, mostra fotos reais da família de Edek, da qual só restou ele.

STREAMINGS+

*O Apple TV+ revela a data de estreia de “Emergência- Berlim” (“Berlin ER”), novo drama médico em alemão cocriado pelo ex-médico de pronto-socorro e agora roteirista, Samuel Jefferson, juntamente com Viktor Jakovleski ("Brimstone & Glory"). A série, de oito episódios, terá estreia mundial na quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025, no Apple TV+, com os dois primeiros episódios seguidos por um novo semanalmente, às quartas-feiras, até 9 de abril de 2025.

*Depois dos sucessos de “Maníaco do parque” e da trilogia “A menina que matou os pais”, o produtor Marcelo Braga, da Santa Rita Filmes, e o cineasta Maurício Eça já têm novos projetos de true crime em desenvolvimento. Juntos, eles trabalham em longas sobre outros dois casos que pararam o Brasil há pouco mais de uma década: o assassinato do empresário Marcos Kitano por Elize Matsunaga, em 2012, e o sequestro e assassinato da jovem Eloá, em 2008.



'Duna: a profecia', do Max, tem piloto exibido em vários canais por assinatura Foto: divulgação

*O Apple TV+ anuncia a nova série documental, de 10 episódios, “A vida secreta dos animais”, com estreia mundial em 18 de dezembro. Narrada pelo ator Hugh Bonneville (“Downton Abbey”), vencedor do prêmio SAG, a série foi filmada ao longo de três anos, em 24 países diferentes pela elogiada Unidade de História Natural, da BBC Studios. A produção traz 77 espécies raras e revela comportamentos impressionantes dos animais, nunca antes vistos.

*Seis canais lineares da Disney serão encerrados no Brasil em fevereiro de 2025. Marcas conhecidas, como o Disney Channel e o Star Channel (antiga Fox), deixarão de ser transmitidas. Segundo a empresa, os canais ESPN (mais rentáveis) seguirão no ar. Por causa da queda na assinatura de canais pagos em cabo e satélite, a empresa tomou essa decisão. Sairão do ar: Star Channel; Cinecanal; FX; National Geographic; Disney Channel; Baby TV. Bem que o canal DreamWorks poderia entrar numa das vagas do ineup da Claro TV.

*Na Hora Max do mês de dezembro, o público poderá conferir o primeiro episódio da série HBO Original ’Duna: a profecia’. A produção dramática ambientada no mesmo universo dos sucessos de bilheteria ‘Duna’ e ‘Duna: parte dois’ será exibida em cinco canais da Warner Bros. Discovery: Warner Channel, Cinemax, TNT Séries, TNT e Space.

*A Max confirmou a segunda temporada da série original da HBO ’Como água para chocolate’. Desde sua estreia, a série (que encerrou domingo passado) se tornou o conteúdo latino-americano mais assistido na plataforma globalmente, e subiu para se classificar entre as três séries mais assistidas na plataforma.

*Apple TV+ anunciou que a segunda temporada de "Ruptura" ("Severance"), com 10 episódios, estreia mundialmente na plataforma da Apple, na sexta-feira, 17 de janeiro. Já o filme de suspense "Entre montanhas" ("The Gorge"), estrelado por Miles Teller, Anya Taylor-Joy e Sigourney Weaver, estreia mundialmente no streaming Apple TV+, em 14 de fevereiro de 2025.

*O canal Mezzo (música clássica) está com sinal liberado no lineup da ClaroTV.

