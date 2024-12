A dolorosa história de Christopher Reeve, o Super/man

Cotação: três estrelas

Publicado em 06/12/2024 às 08:12

Alterado em 06/12/2024 às 12:33

Exibido no último Festival do Rio, “Super/Man: a história de Christopher Reeve”, dirigido por Ian Bonhôte e Peter Ettedgui, estreia nesse sábado (7), às 22h, na HBO e na plataforma Max. O documentário teve seu lançamento mundial no festival de Sundance deste ano, e recentemente conquistou seis prêmios no Critics Choice Documentary Awards. Assisti numa cabine do Festival do Rio e confesso que fiquei bastante emocionado.



A trajetória de Christopher Reeve é uma história impressionante de ascensão, desde um ator desconhecido a astro do cinema e ativista global pelos direitos das pessoas com deficiência. O documentário narra sua vida pessoal e profissional antes e depois de seu acidente quase fatal em 1995, que o deixou paralisado do pescoço para baixo. O documentário utiliza as próprias palavras de Reeve, além de depoimentos íntimos de seus familiares e amigos. Como diz um médico, no doc: se Reeve tivesse caído mais um centímetro para esquerda, teria morrido na hora. Mais para a direita, teria saído ileso. Ficou no meio termo. A ironia do destino foi cruel. Reeve era alérgico a cavalos. Mesmo assim, se entupiu de remédios para fazer um filme no qual precisava cavalgar, acabou tomando gosto, passou a fazer equitação. O ator morreu em 2004..



A memorável interpretação de Reeve como Clark Kent/Superman (seus amigos da conceituada Julliard, em NYC, zombaram dele quando disse que ia fazer o teste) estabeleceu um padrão para os universos cinematográficos de super-heróis que dominam o cinema atual. A produção explora sua fama, além de seu relacionamento com o pai (que sempre foi duro com ele) e o impacto disso em sua vida pessoal.



Após se tornar tetraplégico, Reeve usou sua reputação como Superman para arrecadar fundos para pesquisas médicas por meio de sua fundação, criando iniciativas para melhorar a vida de pessoas com deficiência ao redor do mundo. E, para isso, contou com a ajuda inestimável de sua segunda esposa, Dana Reeve, que morreu de câncer de pulmão precocemente, logo depois dele. O colega de escola de Reeve, o ator Robin Williams, entrou em depressão após a morte do amigo e se matou pouco depois.



Ilustrado com uma vasta quantidade de clipes de Reeve como Superman (foi o seu maior sucesso no cinema) e em outros papéis, além de materiais inéditos, como vídeos caseiros e arquivos pessoais. O documentário inclui ainda participações especiais com os filhos Matthew Reeve, Alexandra Reeve Givens e Will Reeve; atores Susan Sarandon, Glenn Close, Jeff Daniels e Whoopi Goldberg; o meio-irmão Kevin Johnson; o amigo Michael Manganiello; o produtor de “Superman”, Pierre Spengler; e o ex-secretário de Estado dos EUA, John Kerry. Quando o documentário acaba, estamos bastante emocionados com os relatos. É supertriste.





STREAMINGS +

*Filmes no streaming: estreia nesta sexta (6), no Max, ‘Beetlejuice, Beetlejuice: os fantasmas ainda se divertem', sequência da comédia de terror de Tim Burton, dos anos 80’; ‘Alice (subservience)’, já está no Prime Video. Neste, Megan Fox faz uma assistente robô com inteligência artificial, que passa dos limites com o dono da casa.

*O Paramount Network, canal a cabo da Paramount, está de cara nova e apresenta um novo posicionamento de marca. O canal anuncia um repertório robusto de filmes e séries, com mais de 200 títulos licenciados, incluindo lançamentos inéditos e produções premiadas que originalmente estavam apenas na plataforma de streaming.



inédito nos cinemas brasileiros, o sci-fi 'Alice (subserviente)' já está disponível no catálogo do Prime Video Foto: divulgação

*O documentário,’Chris Brown: uma história de violência’, aborda a jornada e os episódios de agressão envolvendo o conhecido cantor de r & b norte-americano (que vai se apresentar no Brasil). Já disponível na Max e no canal ID.

*O Prime Vídeo divulga a data de estreia do filme ‘Missão Porto Seguro’: 17 de janeiro. Na trama, Denise (Giovanna Lancellotti), uma policial que se infiltra na viagem de formatura do terceiro ano para Porto Seguro, em busca de informações que a ajudem a desmontar uma organização criminosa. Só assim ela conseguirá provar o seu valor para o delegado, que também é seu pai (Miguel Falabella).

*A Max anunciou que ‘Beleza fatal’, sua primeira novela Max Original nacional, estreia em 27 de janeiro de 2025. Com 40 capítulos, a trama é uma criação de Raphael Montes e conta com a direção geral de Maria de Médicis.

*A série original ‘Amor da minha vida’ se tornou a maior estreia de uma série nacional do Disney+ em 2024. A produção, uma comédia romântica que estreou no final de novembro, rapidamente se consolidou como um dos maiores sucessos da plataforma. Além de liderar a audiência no Disney+.

*O novo filme dirigido por Clint Eastwood, ‘Jurado número 2’, O filme Max Original fará sua estreia global na plataforma em 20 de dezembro, sem passar pelos cinemas brasileiros. Ele teve estreia limitada nos cinemas americanos em novembro.

COTAÇÕES: ***** excelente / **** muito bom / *** bom / ** regular / * ruim / bola preta: péssimo.