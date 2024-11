Dez anos após lançamento, ‘Relatos selvagens’ volta aos cinemas, e também está no streaming Max

Cotação: quatro estrelas

Publicado em 29/11/2024 às 06:02

Alterado em 29/11/2024 às 11:25

Desde ontem, o longa argentino ‘Relatos Selvagens’ está de volta aos cinemas, para comemorar 10 anos de seu lançamento (2014), e poderá ser visto nas telonas até 4 de dezembro. Caso não consiga vê-lo no cinema, o filme está disponível para assinantes do streaming Max, ou pode ser alugado no Prime Video. Com produção de Pedro Almodóvar e direção de Damián Szifron, o filme conta seis histórias vividas por diferentes personagens que perdem o controle e buscam por vingança. As histórias são tão boas, que valeriam filmes solo.



O já clássico filme argentino tem em seu elenco o indefectível Ricardo Darín (cujo personagem, ‘Bombita’, um cara que se revolta contra a burocracia do Detran local, virou pseudônimo do ator nas redes sociais!), Oscar Martínez, Leonardo Sbaraglia, Darío Grandinetti, Rita Cortese, Erica Rivas e Julieta Zylberberg.



O filme - que é bom do início ao fim -, conta histórias ora sombrias, ora cômicas, misturando tragédia, amor, decepção e a violência que nos espreita no cotidiano. Encontrando-se vulneráveis às mudanças voláteis e imprevisíveis da realidade, os personagens são empurrados para a beira do abismo e para o prazer inegável de perder o controle, atravessando a linha fina que divide a civilização da barbárie. O filme, que abriu a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo de 2014, é produzido por Hugo Sigman e pelos irmãos Pedro Almodóvar e Agustín Almodóvar, da produtora espanhola El Deseo.



Os episódios são: ‘Bombita’ (Ricardo Darin), ‘La propuesta’ (Oscar Martinez), ‘El más fuerte’ (Leonardo Sbaraglia), ‘Pasternark’ (Darío Grandinetti), ‘Las ratas’ (Rita Cortese e Julieta Zylberberg), e ‘Hasta que la muerte nos separe’ (Erica Rivas).



A trilha sonora é do premiado Gustavo Santaolalla (ganhou Oscars pelas trilhas de ‘Babel’ e ‘O Segredo de Brokeback Mountain’).



Filmado em locações em Buenos Aires, Jujuy e Salta, ‘Relatos salvajes’ merecia ter ganhado o Oscar de Melhor Filme Internacional, ao qual concorreu. Teria sido o terceiro da Argentina, que sabe fazer filmes que ‘viajam’ bem.



STREAMINGS+

*Filmes no streaming: ‘Guerra civil’, com Kirsten Dunst e Wagner Moura, entrou no Max; ‘Como vender a lua’ (‘Fly me to the moon’), com Scarlett Johansson e Channing Tatum, no AppleTV+.

*Apple TV+ anunciou a série, ‘Dope Thief’, com Brian Tyree Henry, Wagner Moura e produção de Ridley Scott. Estreia 14 de março.

*O Prime Video lançou em seu catálogo o thriller médico ‘Sutura’, série nacional protagonizado por Cláudia Abreu.



Primeira série animada da Pixar para a TV, 'Produção de sonhos' se passa entre os dois filmes da série 'Divertida mente', em dezembro, no Disney Foto: divulgação

*O Apple TV+ divulgou a estreia, em 26 de março, de ‘O estúdio’, comédia criada por Seth Rogen e Evan Goldberg. Nela, Rogen faz Matt Remick, chefe do problemático Continental Studios.

*A Netflix divulgou que a primeira temporada de ‘Black doves’ estreia no dia 5 de dezembro. A série britânica de espionagem é estrelada por Keira Knightley e Ben Whishaw.

*Antes mesmo de estrear, a série ‘Your friends and neighbors’, estrelada por Jon Hamm (‘Mad Men’), já foi renovada para uma segunda temporada. Estreia no Apple TV+, dia 11 de abril.

*’Produção de sonhos’ é a primeira série da Pixar Animation Studios. Ambientados entre ‘Divertida mente’ 1 e 2, os quatro episódios da nova minissérie estreiam em 11 de dezembro de 2024 no Disney+.

*Com quatro episódios de uma hora de duração, ‘Dossiê Chapecó: o jogo por trás da tragédia’ revisita o que de fato aconteceu na queda do voo LaMia 2933. A série já está disponível no streaming Max.



COTAÇÕES: ***** excelente / **** muito bom / *** bom / ** regular / * ruim / bola preta: péssimo.