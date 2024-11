‘O museu’: a melhor sátira do mundo das artes

Cotação: quatro estrelas

Publicado em 22/11/2024 às 06:02

Alterado em 22/11/2024 às 11:44

Já está com todos os seus seis episódios no catálogo do Disney+ a segunda temporada da produção Star+ ‘O Museu’. Passado no fictício Museu Iberoamericano de Arte Contemporânea, em Madrid, a série de comédia de humor negro é uma das melhores sátiras ao mundo das artes já vistas. O diretor da instituição, Antonio Dumas (Oscar Martínez, brilhante), e o restante dos personagens que habitam seus espaços também são, assim, inusitados, como ele. Porém, nada parece estar muito distante da realidade. O mundo da arte está repleto de figuras, obras e eventos que poderiam muito bem ter sido imaginados pelos roteiristas mais criativos do cinema e TV.



Não surpreende, portanto, que algumas das histórias que acontecem no museu da série de Gastón Duprat e Mariano Cohn (mesma dupla criadora de outras séries argentinas de sucesso do Star+, como ‘O Zelador’ e ‘O faz-nada’, todas protagonizadas por homens mais velhos e extremamente contra tudo o que é politicamente correto) tenham semelhanças com eventos reais em museus de todo o mundo, especialmente considerando que seu roteirista, Andrés Duprat, é curador de arte e tem experiência na gestão de museus. Aliás, toda a arte que está exposta no museu é criação dele e da equipe da série.



A nova temporada, entre outros tipos e casos bizarros (como o dos caracóis, que é de chorar de rir, não vou estragar pra vocês), o destaque é a personagem Ula Groh (Milena Smit), uma artista alemã que faz uma performance chocante no museu, que vira caso de polícia. Com seu macacão laranja e olhar ameaçador, ela interage com os visitantes e mantém o público no limite, até que as coisas saem do controle e o museu começa a receber uma chuva de reclamações e críticas. A personagem nos faz lembrar da artista sérvia Marina Abramovic, a mãe das performances absurdas.



Em um breve momento da segunda temporada (que tem vários recortes aleatórios pontuando fora da trama), um segurança do museu acidentalmente deixa sua cadeira caída na sala. O objeto é rapidamente confundido com uma obra de arte, e os visitantes começam a fotografá-la. O acontecimento, que convida à reflexão sobre o que é arte, já teve similar na vida real.



‘O museu’ diz o que a gente pensa sobre o mundo das artes, mas não tinha coragem de falar. Tomara que tenha terceira temporada.



STREAMINGS+

*‘Cabo do Medo’, filme de 1962, com Robert Mitchum, que foi refilmado em 1991, com Robert DeNiro e direção de Martin Scorsese, vai virar série de 10 episódios, no AppleTV+, estrelada por Javier Bardem, e com produção de Scorsese e Steven Spielberg.

*Vem aí a segunda temporada de ‘O agente noturno’. A série estreia no dia 23 de janeiro de 2025. A produção foi a mais assistida da Netflix em 2023, e está atualmente em 7º lugar no Top 10 das séries mais vistas da Netflix de todos os tempos.

*A comédia ‘Mythic quest’ retorna para a quarta temporada em 29 de janeiro, no Apple TV+, e será seguida pela nova série do mesmo universo, ‘Side quest’, que estreia em 26 de março.



O novo sci-fi de terror da série 'Alien' já está no catálogo do Disney Foto: divulgação



*A Netflix anuncia o filme de ação e comédia, ‘De volta à ação’, que estreia globalmente no dia 17 de janeiro de 2025. O longa reúne Cameron Diaz e Jamie Foxx, que estavam meio ‘aposentados’.

*Os 4 primeiros episódios da segunda temporada da série sci-fi ‘Silo’, da AppleTV+, estão disponíveis para assinantes da Claro TV+

*A plataforma de streaming Max vai lançar ‘Beleza fatal’, sua primeira novela nacional original, com estreia marcada para 27 de janeiro. A produção, um dramalhão típico, terá 40 capítulos.

*A comédia de humor negro ‘A franquia’ (‘The franchise’), dirigida pelo inglês Sam Mendes, que satiriza a produção de um blockbuster de super-heróis para cinema, encerra neste domingo, no Max.

*Filmes em destaque no streaming: ‘Horizon’, primeira parte da saga de Kevin Costner, no Max; e o sci-fi ‘Alien: Romulus’, no Disney+.



COTAÇÕES: ***** excelente / **** muito bom / *** bom / ** regular / * ruim / bola preta: péssimo.