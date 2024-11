John Williams é celebrado (em vida) em documentário

Publicado em 15/11/2024 às 06:05

O documentário ‘A música de John Williams’, que celebra a carreira do grande músico, maestro e compositor de algumas das mais marcantes trilhas sonoras para cinema de todos os tempos, entrou no catálogo do Disney+ O documentário oferece um retrato profundo da vida e carreira do lendário compositor, que só virou músico por causa de seu pai, baterista de jazz, que insistiu para que ele aprendesse piano, embora esta não fosse a vontade dele, a princípio.



John Williams nasceu em 1932, em Nova York, e teve sua infância rodeada de músicos e artistas -- seu pai era percussionista de jazz no quinteto Raymond Scott; sua mãe, atriz. Depois de muitos anos de treinamento no piano, JW começou atuando como pianista de jazz. Porém, sua carreira musical começou de maneira inusitada, já que, no começo dos anos 1950, Williams foi convocado pela Força Aérea dos Estados Unidos para compor arranjos musicais grandiosos que fizessem referência à vitória militar norte-americana.



Com a mudança de sua família para Los Angeles, e com seu pai indo trabalhar para os estúdios de cinema, Williams acabou trabalhando também como músico de estúdio em Hollywood, participando de gravações para diversos filmes, e também para séries de TV. Nesta época, quando ainda assinava como Johnny Williams (já que seu pai era o ‘verdadeiro’ John Williams), chegou a criar temas de abertura para várias séries, incluindo a da clássica ‘Perdidos no espaço’ (1966). Mas seu nome começou a ser notado quando, já nos anos 1970, criou a marcante (e aterrorizante) trilha do filme ‘Tubarão’ (1975), o primeiro grande sucesso de Steven Spielberg.



Contudo, sua vida e carreira mudariam completamente quando, convencido por Spielberg, George Lucas o chamou para compor a trilha e os temas recorrentes do primeiro filme ‘Star Wars’, em 1976. Pela primeira vez, Williams pôde conduzir uma orquestra sinfônica completa (a Royal Philarmonic London) e, assim, a história foi feita. Até hoje, o tema de abertura de ‘Star Wars’ é um dos mais impactantes e marcantes do cinema. Daí em diante, Williams compôs outros temas e trilhas para filmes que entraram no imaginário popular, como ‘Contatos Imediatos’, ‘Indiana Jones’, ‘Superman’, que, até hoje, são apresentados em concertos temáticos mundo afora, e o próprio JW, anualmente, faz seu concerto pop, no Hollywood Bowl.



Dirigido por Laurent Bouzereau, o documentário é a celebração em vida deste grande compositor, que tem 92 anos e continua ativo.



*A Netflix revelou teaser e anunciou que a quinta e última temporada da série estreia em 2025, ainda sem data marcada.

*O CNN Brasil Money, novo canal da CNN Brasil dedicado ao mercado financeiro, entrou no serviço Samsung Channels.



*O Prime Video anunciou sua participação na CCXP24. Terá atores das séries ‘Reacher’, ‘Nível secreto’, ‘Sua culpa’, ‘Invencível’, ‘A roda do tempo’ e da série local ‘Tremembé’, inspirada em fatos reais.

*O Apple TV+, por sua vez, trará os atores Adam Scott, Britt Lower e Tramell Tillman, da série ‘Ruptura’. Já Anya Taylor-Joy e Miles Teller virão para divulgar o filme de ação ‘Entre montanhas’.

*A plataforma de streaming Reserva Imovision incluiu em seu catálogo o drama ‘Monster’, do diretor japonês Hirokazu Kore-eda, premiado como Melhor Roteiro no Festival de Cannes 2023.

*O Paramount+ estreou a nova leva de episódios da série ‘Yellowstone’, com episódio inédito todo domingo.

*Filmes que valem a pena ver, que estão no streaming Prime Video: o épico ‘Babilônia’, com Margo Robbie; o freudiano ‘Beau tem medo’, com Joaquin Phoenix; e ‘Anônimo’, filme de ação muito bacana, com Bob Odenkirk, que já garantiu uma sequência para o ano que vem.

*“Transformers: o início”, ainda nos cinemas, já pode ser visto em casa. O longa de animação chegou nas plataformas digitais, e poderá ser comprado no Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play e Microsoft Store. Os fãs que comprarem o filme terão acesso a mais de 45 minutos de conteúdo bônus. Além disso, o filme também poderá ser alugado nas plataformas Claro TV+, Vivo Play e Oi.