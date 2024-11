O que vem aí no universo Disney Marvel!

Publicado em 08/11/2024 às 08:02

Alterado em 08/11/2024 às 10:59

Para celebrar o fim da temporada de ‘Agatha desde sempre’ (‘Agatha all along’), da Marvel Television, o Disney+ divulgou lista com todos os títulos de 2024-2025 que a Marvel Studios lançará exclusivamente na plataforma. Confira a lista:



‘Deadpool & Wolverine’, da Marvel Studios (o filme para maiores de 18 anos com maior sucesso de bilheteria de todos os tempos) chega ao streaming em 12 de novembro, reunindo Ryan Reynolds e Hugh Jackman (este na roupa original amarela do Wolverine dos quadrinhos).



‘What If...?’, da Marvel Animation, retorna com sua aguardada terceira temporada, com o lançamento de um novo episódio por dia, a partir de 22 de dezembro. A série imagina como seria se certos fatores mudassem os rumos dos acontecimentos no Universo Marvel. E se...?



‘Homem-Aranha: ano do calouro’ (‘Your friendly neighborhood Spider-Man’) estreia em 29 de janeiro de 2025; a série animada acompanha a trajetória do jovem Peter Parker antes de ele se tornar o Homem-Aranha.



‘Daredevil: Born Again’, série original live-action, da Marvel Television, que estreia em 4 de março de 2025, traz de volta o Demolidor, cuja série começou na Netflix.



‘Ironheart’, série original live-action, da Marvel Television, que chega dia 24 de junho de 2025. Faz parte do universo do Demolidor, e traz Riri Williams e sua armadura.



‘Eyes of Wakanda’, da Marvel Animation, que estreia em 6 de agosto de 2025, nos levará de volta ao Reino de Wakanda, na África, lar do Pantera Negra.



‘Marvel Zombies’, também da Marvel Animation, que chega a tempo para o Halloween em outubro de 2025.



‘Wonder Man’, série original live-action, da Marvel Television, programada para dezembro de 2025.

STREAMINGS+

*Dois novos canais informativos estão entrando nos line-ups das operadoras de TV e internet neste mês: o CNN Money e o CNBC Brasil. Este último estreia no domingo, dia 17, às 20h. Já o CNN Money está no ar desde a última segunda-feira.

*O TCL Channels, serviço gratuito de canais streaming no estilo fast (assim como os LG Channels e Samsung Channels), fechou parceria com a Band, Jovem Pan News e BM&C News, que já estão em seu line-up, que agora totaliza 80 canais.



A série 'Skeleton Crew', da Lucasfilm, que faz parte do universo Star Wars, estrelada por Jude Law, chega em dezembro no Disney+ Foto: divulgação

*A comédia de ação ‘Plano em família’ (‘The Family Plan’), longa da Apple Original Films estrelado por Mark Wahlberg e Michelle Monaghan, ganhará uma continuação. Ainda sem data de estreia.

*O Amazon MGM Studios anunciou que está desenvolvendo um filme da série ‘Jack Ryan de Tom Clancy’, com John Krasinski.

*A Netflix divulgou que a primeira temporada de ‘Black Doves’, estreia no dia 5 de dezembro de 2024, somente na plataforma. No elenco, Keira Knightley, Ben Whishaw e Sarah Lancashire.

*As aventuras de ‘Irmão do Jorel’ ficaram ainda mais incríveis na quinta temporada, que já está disponível na Max, com estreias diárias no Cartoon Network, de segunda a sexta-feira, às 13h.



*O Prime Video anunciou a data de estreia de ‘Pimpinero: sangue e gasolina’. O filme chega ao serviço de streaming em 22 de novembro.

*O Disney+ lança dia 2 de dezembro ‘Star Wars: Skeleton Crew’, uma série original live-action da Lucasfilm, estrelada por Jude Law.