‘A garota da vez’: um bizarro fato real dos anos 70

Cotação: três estrelas

Publicado em 01/11/2024 às 07:23

Alterado em 01/11/2024 às 10:47

Ainda em cartaz nos cinemas, ‘A garota da vez’ (‘Woman of the hour’) é um interessante filme, baseado em fatos reais, que marca a estreia na direção da atriz Anna Kendrick (de filmes como os da série ‘Pitch perfect/A escolha perfeita’ e ‘Amor sem escalas’), que também estrela o filme. O longa conta a história -- real e bizarra -- da jovem atriz Sheryl Bradshaw (Kendrick) que, participando de um programa de namoro na TV, chamado “The Dating Game”, nos anos 1970, acabou ganhando um encontro com o vencedor da noite, que na verdade era o perigoso serial killer Rodney Alcala.

Além de contar essa história inacreditável, o longa é uma alegoria sobre como as aparências enganam. Por isso, conforme narra as etapas até a protagonista entender que está em perigo, o filme faz questão de trazer as histórias de outras das dezenas de vítimas que Alcala fez ao longo dos anos. Dessa maneira, o longa sai do lugar comum da contagem de corpos do serial killer, e põe o espectador no centro da ação e tensão. E funciona.

Uma boa sacada de Kendrick foi não fazer de Sheryl o foco principal. Ela está lá, no centro da ação, mas vamos sabendo quem é o psicopata através da suspeita da melhor amiga dela, e através de fashbacks que mostram alguns dos crimes cometidos por Alcala (Daniel Zovatto), que começou sua saga de crimes em Nova York, e continuou quando foi para Los Angeles (onde se passa a ação, ele era do Texas). O psicopata, além de bem apessoado e dono de uma lábia sedutora, era formado em Belas Artes (fez fotografia), tendo passado por boas escolas (fez até uma aula com o diretor Roman Polanski, na Universidade de Nova York) e conseguido bons empregos. Não tinha nada do psicopata recluso e sombrio que geralmente estamos acostumados a ver. No geral, Kendrick conseguiu imprimir bom suspense ao filme.

‘A garota da vez’ foi comprado pela Netflix após ser exibido no último Festival de Toronto, e está disponível há duas semanas na plataforma, nos Estados Unidos. Mas vem sendo lançado nos cinemas de outros países. Ainda não há data de quando ele será lançado em streaming no Brasil. Mas vale ver no cinema.



STREAMINGS+

*O perturbador 'A Substância', que ainda está em cartaz nos cinemas, chegou na MUBI ontem. É um dos melhores filmes do ano.

*O Prime Video avisou que a série ‘Segundas intenções’ estreia com todos os oito episódios em 21 de novembro. Ela se passa 25 anos depois do filme (‘Cruel Intentions’), um drama adolescente de sexo e escândalo, com novos personagens.

*Da pequena Quijingue (BA) às telas, Iran Ferreira se tornou Luva de Pedreiro, um dos influenciadores brasileiros mais conhecidos do país. Sua ascensão meteórica é tema da nova série documental da Max, ‘Luva de Pedreiro – O rei da jogada’, que estreia dia 7 de novembro na plataforma, com três episódios.



Ainda nos cinemas, o perturbador 'A substância' chegou ontem ao MUBI Foto: divulgação

*O Prime Video anunciou que a série de fantasia e aventura ‘A Lenda de Vox Machina’ foi renovada para a quarta temporada.

*O AppleTV+ divulgou que a segunda temporada de ‘Mal de família’ (‘Bad Sisters’) estreia dia 13 de novembro. Já ‘Slow Horses’, que mal encerrou a quarta temporada, já renovou para a sexta, mesmo antes de a quinta estrear. É a melhor série Apple.

*A ótima série de humor negro ‘O museu’ já está com todos os episódios da segunda temporada disponíveis no Disney+

*A temporada de 50 anos do programa de humor ‘Saturday night live’ está disponível no Universal+ (pena que é pago à parte).

*Novos filmes: ‘Cannary Black’, ação, com Kate Beckinsale (Prime Video); ‘Pequenas cartas obscenas’ e ‘Armadilha’ (Max)