‘True crime’ vira onda nos streamings em outubro

Publicado em 11/10/2024 às 06:25

Alterado em 11/10/2024 às 11:02

Os fãs de séries de ‘true crime’ (termo que designa produções baseadas em crimes reais) devem estar muito animados pela recente onda de documentários e minisséries do gênero.



Já está no Netflix um doc/filme sobre Eliza Samudio, a namorada do goleiro Bruno (cujo corpo jamais foi encontrado), chamado ‘A vítima invisível’ (é ok, mas, assim como o caso, inconclusivo). Também está no Netflix ‘Monstros’, sobre um crime que aconteceu nos EUA, nos anos 90, cometido pelos irmãos Menendez (mataram os pais). Este faz parte de uma antologia, dirigida por Ryan Murphy, que fez muito sucesso ano passado, com ‘Dahmer’, sobre o assassino canibal – o próximo da série deve ser sobre o infame Ted Bundy. E no final do mês entra no Prime Video o filme ‘O maníaco do parque’.



Mas onde está rolando uma quantidade maior de lançamentos é no Disney+. A plataforma traz várias produções do gênero. A saber:



‘Volta, Priscila’ (já disponível): A série documental acompanha, em 4 capítulos, a história de Priscila Belfort, irmã do lutador de MMA Vitor Belfort, que desapareceu sem deixar rastros, há 20 anos, levando a uma investigação cheia de reviravoltas. A trama explora como o caso mobilizou a cidade do Rio de Janeiro, revelando segredos e levantando questões sobre o papel da comunidade e das redes sociais em investigações criminais. Não é uma série true crime per se, já que se trata de um desaparecimento. Mas vai na onda.



‘Out there: crimes sobrenaturais’ (já disponível): explora crimes misteriosos com um toque sobrenatural. Cada episódio investiga casos em que o inexplicável encontra o real, desafiando a razão e deixando a dúvida sobre o que é verdade e o que é paranormal.



‘Quem matou Melissa Witt? em busca de um assassino’: Esta série de documentário (meio mal produzida) mergulha na caçada a um assassino que aterrorizou uma cidadezinha nos Estados Unidos.



‘A esposa perfeita: um desaparecimento’: O sumiço de Sherri Papini em circunstâncias misteriosas abalou a opinião pública e gerou especulações ao longo de anos, na Califórnia.



Outubro, nos EUA, é o mês do terror (Halloween). Mas por aqui o que aterroriza mesmo são estes casos reais de crimes. E pelo visto o filão está longe de acabar. Ainda teremos muito mais.

STREAMINGS+++

*‘Astronauta’, primeira série brasileira animada HBO, coproduzida pela Mauricio de Sousa Produções, estreia 18 de outubro. Terá um episódio por semana na HBO, às 21h30, e na Max aos domingos.

*O Apple TV+ anuncia que “Sugar” foi renovada para segunda temporada. A elogiada série dramática terá o indicado ao Oscar Colin Farrell (‘Pinguim’), novamente, como o detetive John Sugar.



O maestro e compositor de trilhas para cinema, John Williams, ganha documentário sobre sua vida e carreira Foto: divulgação

O Prime Video anunciou a expansão do universo de Reacher com o spinoff ‘The Untitled Neagley Project’, estrelado por Maria Sten (que faz a agente Neagley em ‘Reacher’) Ainda sem data de estreia.A Pluto TV, plataforma de streaming gratuito, lançou novos canais: South Park: Rock and Roll, Z Nation, Pluto TV Terror Trash, Hey Arnold!, Pluto TV Cineminha, Pluto TV Kids Club, Jojo's Bizarre Adventures, Pluto TV Novelas, Pluto TV Filmes Aventuras, Pluto TV Desenhos Clássicos, BM&C News, A Feiticeira e Diff’rent Strokes Arnold. Agora, já são mais de 100 canais disponíveis.A série ‘Amor da minha vida’, estrelada por Bruna Marquezine, tem estreia marcada para o dia 22 de novembro no Disney+O Discovery Home & Health e a Max apresentam ‘Sobre essa pele’, produção nacional que acompanha a rotina profissional da brasileira Raquel Gauthier e da russa Margarita Sultanova, tatuadoras especializadas. Em 10 episódios. Estreia 24 de outubro.O Apple TV+ anunciou que três especiais do Snoopy estarão liberados, gratuitamente, para não-assinantes:‘Charlie Brown e O Grande Abóbora’ estará disponível no sábado, 19 de outubro, e no domingo, 20 de outubro; ‘Charlie Brown e o Dia de Ação de Graças’ poderá ser assistido no sábado, 23 de novembro, e no domingo, 24 de novembro; ‘O Natal do Charlie Brown’ estará aberto a todos no sábado, 14 de dezembro, e no domingo, 15 de dezembro.O documentário ‘Elton John: Never Too Late’, sobre o popstar inglês, estreia em 13 de dezembro no Disney+ Antes, em 1 de novembro, a plataforma lança ‘A música de John Williams’, sobre o lendário maestro e um dos maiores compositores de trilhas para cinema.Filmes que valem a olhada nos streamings: ‘Rivais’, com Zendaya (Prime Video); ‘Lobos Solitários’, com Bradd Pitt e George Clooney (AppleTV+), ‘Entrevista com o Demônio’ (Netflix).