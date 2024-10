'A substância': um filme perturbador, como nenhum outro em cartaz, que em breve chegará ao Mubi

Cotação: quatro estrelas

Dos cinco ou seis filmes made in Hollywood a que assisti, recentemente (o pior foi 'Armadilha', o último do Shyamalan), 'A substância' (‘The substance’), de Coralie Fargeat, foi o único que não me deixou irritado com seu desenrolar e conclusão (embora, lá pelo final, ele exagere um pouco no absurdo). O filme, na verdade, é uma sátira/crítica ao fato de que, após os 50 anos, nenhuma atriz (com raríssimas exceções) vale mais nada em Hollywood. Na vida real, Demi Moore (na melhor atuação da carreira), que o estrela, já estava nesse rol. Contudo, como já foi uma das mais bem pagas do cinema americano, estava de boas em sua 'aposentadoria'. E voltou com um ótimo papel, no qual se entrega de corpo e alma. E com coragem, ao mostrar seu corpo de mulher de 61 anos (11 a mais que a personagem) nu, sem retoques.

O filme tem toques 'cronemberguianos' (assim como gosta de fazer o canadense David Cronemberg, tem partes de corpos explicitamente mostrados) e velocidade/edição no ritmo que lembra o de 'Réquiem para um sonho’, de Darren Aronofsky (a trilha eletrônica anfetamínica ajuda). É do tipo que vale a pena ver no cinema, pelas reações que provoca na plateia. É para dar risadas, de aflição, em certos momentos, pelo grotesco. Demi e sua versão mais jovem, feita por Margaret Qualley (filha de Andy McDowell, outra beldade dos 80s e 90s, contemporânea de Demi), estão em boa sintonia. O filme é quase uma experiência sensorial, do começo ao fim, que te faz sair do cinema meio abalado com o que viu.

Nota: se você tem ojeriza a fluidos, se prepare, porque, no final, o banho de sangue tem dimensões oceânicas. De resto, um filme diferente e ousado da média atual. *Em breve, ‘A substância’ estará no serviço de streaming Mubi.



STREAMINGS+

*A Netflix anunciou que ‘Senna’ estreia dia 29 de novembro. Em seis episódios, a minissérie vai mostrar a trajetória do maior piloto brasileiro da Fórmula 1, Ayrton Senna (Gabriel Leone, de ‘Dom’ e ‘Ferrari’), até o trágico acidente em Ímola, na Itália.

*Michelle Pfeiffer estará no elenco da série ‘Margo's got money troubles’, da AppleTV. Este novo drama de David E. Kelley (de ‘Big Shot’) é estrelado por Elle Fanning e Nicole Kidman.

*O Prime Video divulgou que a série ‘Detetive Alex Cross’ estreia em 14 de novembro, com todos os oito episódios. É um thriller baseado na série de livros Alex Cross, de James Patterson.



*O Apple TV+ anunciou que ‘Disclaimer’, nova série limitada de sete episódios, estrelada por Cate Blanchett e Kevin Kline, além de Sacha Baron Cohen, tem estreia mundial na sexta-feira, 11 de outubro.

*A série 'Merli Sapere Aude', spin-off de 'Merli', saiu do HBO Max e entrou no Netflix. São apenas duas temporadas, e fim de papo.

*A Max anunciou que a série original da HBO ‘Como água para chocolate’ estreia domingo, 3 de novembro, no canal HBO e na plataforma Max. Terá seis episódios, um por semana.

*’Os Quatro da Candelária’, minissérie em quatro episódios, estreia dia 30 de outubro, na Netflix. Acompanha as 36 horas que antecedem a chacina da Candelária, pelo ponto de vista de quatro crianças.

*O Apple TV+ revelou que a segunda temporada da ótima comédia ‘Falando a real’ (‘Shrinking’), estrelada por Jason Segel e Harrison Ford, tem estreia mundial no dia 16 de outubro.



COTAÇÕES: ***** excelente / **** muito bom / *** bom / ** regular / * ruim / bola preta: péssimo.