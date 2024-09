‘Vidas bandidas’ faz o primeiro crossover de série original do streaming para a TV aberta

Publicado em 27/09/2024 às 06:05

Alterado em 27/09/2024 às 12:25

A nova série original brasileira ‘Vidas Bandidas’ chegou ao catálogo do streaming Disney+ no final de agosto. E também vem sendo exibidA, às quintas-feiras, na TV aberta, via Rede Bandeirantes, algo até então inédito. A série, com apenas quatro capítulos, se passa no submundo do crime organizado do Rio de Janeiro.



Na trama, Raimundo (Thomas Aquino) e Serginho (Rodrigo Simas) são parceiros no crime e trabalham para a quadrilha de Bruna (Juliana Paes), que planeja assaltos contra turistas ricos. Enquanto Serginho é o bandido malandro (e, pela sua boa pinta, se passa por alguém com posses, o que facilita os golpes), Raimundo quer começar uma vida nova ao lado da namorada, longe dali (não muito longe, ele sonha em ir para Cabo Frio, na Região dos Lagos, comprar um barco e se tornar pescador). A contragosto, ele aceita fazer um último assalto a pedido de seu comparsa: roubar a própria chefe, Bruna.



O assalto dá muito errado. Serginho acaba matando a irmã de Bruna por acidente (não é spoiler, isso está até no trailer da série), e na fuga abandona Raimundo baleado na cena do crime. Raimundo é preso e condenado, e na cadeia descobre que o ex-parceiro não só o abandonou, como também roubou sua vida: casou-se com sua namorada, adotou o seu cachorro, mudou de identidade e vive uma vida anônima, aparentemente longe do crime (em Búzios).



Seis anos se passam e Raimundo sai da prisão com um único objetivo: vingar-se de Serginho. Contudo, terá em seu encalço Bruna, que esperou anos pelo dia de se vingar pela morte da irmã. A série flui muito bem, no geral. Mas, meio que derrapa nas cenas finais do último capítulo. Talvez para não celebrar a vitória do crime.



Outras atrações do streaming, que exploram a vida bandida no Rio de Janeiro, são o filme ‘Bandida, a número 1’ (disponível no Netflix, se passa na Rocinha, nos anos 90, interessante), ‘Cidade de Deus’, série HBO que se passa 20 anos após o filme, mas foi rodada em São Paulo, fingindo ser uma favela carioca (Gardênia Azul, adjacente à CDD) - a gente nota logo o fake, até pelos sotaques dos atores, Mas isso não prejudica o ritmo geral; e ‘DOM’, cuja terceira e última temporada (ainda bem, esticou demais da conta) está disponível no Prime Video. Essa estética já meio que cansou. Mas é coisa nossa.



STREAMINGS+

*’Industry’, série dramática do HBO, acaba de renovar para quarta temporada. A série conclui sua terceira temporada de oito episódios neste domingo, 29 de setembro, na HBO e na plataforma Max.

*Nesta semana, ‘Batman’ (1989), de Tim Burton, voltou aos cinemas. Na próxima, será a vez do primeiro longa do Superman (1978), de Richard Donner, com Christopher Reeve (o melhor de todos), voltar.



A série 'The Office' ganha versão australiana, com um chefe mulher Foto: divulgação

*

*

O Prime Video anunciou que lançará a versão australiana da série ‘The office’ (que começou no UK e, depois, fez grande sucesso nos EUA), no dia 18 de outubro, com todos os 8 episódios. Na nova versão, Felicity Ward é a primeira mulher como a chefe do escritório.“Chabadabadá”, série protagonizada por Matheus Nachtergaele, estreia no Canal Brasil nesta sexta (27), às 21h, em formato de maratona, com seis episódios em sequência. Passada no Recife, conta a história do jornalista e cronista Quincas (Nachtergaele), após uma separação.



O filme 'Oddity' está sendo lançado nos cinemas e nas plataformas Foto: divulgação

*

*

*

Em 2024, a Netflix irá lançar quatro filmes nacionais, que já estão em produção: ‘Caramelo’, com Rafael Vitti; a adaptação do romance ‘O filho de mil homens’, com Rodrigo Santoro; uma comédia com Leandro Hassum; e o drama ‘Vicentina pede desculpas’.O filme de terror ‘Oddity – objetos obscuros’ estreou no Brasil nesta semana. O longa entrou em circuito limitado nos cinemas, e também já está disponível para aluguel nas plataformas digitais (Youtube Filmes, Apple/iTunes, Vivo Play e Claro TV+). Já vi e curti.A Pluto TV, em parceria com a SFT, organização de MMA do Brasil, anunciam o lançamento do SFT Combat. O canal já está disponível e irá transmitir, ao vivo, lutas, destaques, e mostrará documentários exclusivos sobre os principais lutadores e eventos da SFT.