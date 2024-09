Há 40 anos, o meu primeiro Rock in Rio (inesquecível!)

Publicado em 20/09/2024 às 07:02

Alterado em 20/09/2024 às 12:55

Aproveitando que a edição de 40 anos do festival se encerra neste fim de semana, aqui vai breve relato pessoal sobre o primeiro:



Estive lá no primeiro Rock in Rio, há 40 anos (!). Foi a minha primeira cobertura de um grande festival de música (aliás, o primeiro do Brasil), ainda como ‘frila’, para um tablóide do “Globo” (onde iria trabalhar depois) que era distribuído apenas para assinantes.



Foi legal. Mas, também, foi um perrengue: ficar duas semanas chegando em casa depois de 4am, dormindo pouco, chegando no jornal às 11h, para pegar a kombi que levava pros cafundós de Jacarepaguá, e começando os trabalhos após 14h. Coisa que só se faz sendo um jovem adulto (tinha 20 anos). Por outro lado, foi legal ter acesso a shows inesquecíveis (alguns vistos na lateral do palco, eles permitiam, naquela época; vi assim os de Nina Hagen, Go-Go´s e The B-52´s). Outros, preferi ver de frente, no gargarejo, para ter visão total (Yes, Queen, Iron Maiden, Scorpions, AC/DC, grandiosos!). Só no do AC/DC foi proibido totalmente o acesso ao palco, por causa dos altos decibéis dos sinos durante a música ‘Hell´s bells’. Aliás, foi neste dia que vi meu primeiro arrastão: no escuro do descampado lotado, uma galera fazia a limpa nas carteiras da rapaziada.



E a lenda da lama e do cheiro indescritível da cidade do rock na segunda semana é fato. Após dias e dias de sol e alguma chuva, criou-se uma lama em grande parte do lugar, e o cheiro mais pra frente do palco, misto de suor, cerveja e urina, era indescritível (e de dar ânsia de vomito). No meio da lama, muitos pés de tênis e outros acessórios perdidos. Na parte de alimentação, só havia, basicamente, sanduiches do Bob´s, fatias de pizza do Mr. Pizza, guaraná Kuat e cerveja Malt 90. Depois do quinto dia comendo os sandes frios do Bob´s, reparei que eles começaram a se deteriorar. Na sala do “Globo”, só tinha café e sandes mistos. Não precisa dizer que, depois que acabou o evento, fiquei uma semana doente (vomitando, com calafrios, dormindo). Parecia um viciado no cold turkey - haha.



Quanto aos shows, todos já sabem: o do Queen (num cenário que remetia ao filme sci-fi ‘Metropolis’) foi histórico. O do Yes trouxe lasers e luzes computadorizadas (como nunca tínhamos visto). O do Iron Maiden apresentou um monumental cenário egípcio. O dos Paralamas estourou a banda nacionalmente. Nunca fui na nova Cidade do Rock, embora tenha sido o curador da primeira tenda eletrônica, na edição de 2001. Agora, só no sofá de casa.



STREAMINGS+

*Aliás, quem só assiste ao Rock in Rio no conforto do lar, os canais que transmitem alguns dos shows são: o Multishow (em 4k) e o Bis. Clips dos eventos podem ser vistos depois, no Globoplay.

*Dois novos canais de notícias no lineup: o CNBC Brasil, previsto para estrear em novembro (comandado pelo mesmo Douglas Tavolaro, que implantou a CNN Brasil); e outro, o VDN News, que já está no ar, via parabólica, aberto para todos. Este resgatou grande parte da equipe da Jovem Pan News, que foi banida do canal paulista.



A animação espanhola 'Meu amigo robô' está disponível no MUBI Foto: reprodução

*O Apple TV+ anunciou sua primeira série falada em alemão "Onde está a Wanda?" (‘Where’s Wanda?’), estrelada por Heike Makatsch, Axel Stein e Lea Drinda. A série tem estreia mundial, na quarta-feira, dia 2 de outubro, apenas na plataforma da Apple TV+.

*O Paramount+ e a Showtime divulgaram a data de estreia da série ‘Dexter: pecado original’. A nova produção, que será uma prequela de ‘Dexter’, chega dia 13 de dezembro, sexta-feira, no Paramount+. O novo thriller, de 10 episódios, conta a história do serial killer Dexter Morgan, em sua fase de treinamento na polícia de Miami.

*A animação ‘Meu Amigo Robô’, do diretor e roteirista espanhol Pablo Berger, multipremiado em festivais internacionais, já está disponível na plataforma MUBI. É uma adaptação da história em quadrinhos de mesmo nome de Sara Varon, lançada em 2007, sobre a amizade entre um cão solitário e um robô comprado pelo correio.



Chega em dezembro, no Paramount+, a série prequel de 'Dexter' Foto: divulgação

*A minissérie ‘Vidas Bandidas’, do Disney+, está sendo exibida na TV aberta, numa parceria inédita com o grupo Band. Um episódio por semana, às quintas-feiras, pela Rede Bandeirantes. No streaming, os 4 episódios estão disponíveis. A série é estrelada por Juliana Paes.

#julianapaes #dexter #cnbcbrasil #vdnnews #rockinrio #tomleao