Grande Otelo ganha documentário na primeira pessoa

Cotação: três estrelas

Publicado em 06/09/2024 às 06:05

Alterado em 06/09/2024 às 11:27

Nascido Sebastião Bernardes de Souza Prata, em Uberlândia, MG, o mineiro mais carioca de todos se consagrou com o codinome Grande Otelo (uma brincadeira com sua estatura e com o Othelo, de Shakespeare, que é negro). O ator, que faleceu em 1993, de um ataque cardíaco, quando estava em Paris, ganha um documentário sobre sua vida e carreira, ‘Othelo, o grande’. O filme, vencedor do prêmio de Melhor Documentário no Festival do Rio 2023, é todo narrado pelo próprio Otelo, através de diversos trechos de filmes e entrevistas. Grande Otelo é um dos maiores atores e comediantes (por longo tempo, fez dupla com o comediante Oscarito) da história do Brasil. E também um ator que vivia os personagens com naturalidade. Vide sua magnífica interpretação como o sambista Espírito da Luz, em ‘Rio, Zona Norte’ (1957), de Nelson Pereira dos Santos.

Dirigido por Lucas H. Rossi dos Santos e produzido por Ailton Franco Jr., o filme já está em cartaz nos cinemas. Com mais de 300 horas de material pesquisado, a obra chegou ao corte final após minuciosa análise feita por seus realizadores (ficou com apenas 82 minutos!). O longa revela ao grande público e apresenta para as novas gerações as diversas facetas do artista. Otelo trabalhou com cineastas como Orson Welles (‘It´s all true’), Joaquim Pedro de Andrade (‘Macunaíma’), Werner Herzog (‘Fitzcarraldo’), Julio Bressane, Marcel Camus e Nelson Pereira dos Santos. O filme é narrado em primeira pessoa e utilizando imagens de arquivos, via pesquisas na Cinemateca Brasileira e em arquivos no Brasil e nos EUA. Um material precioso.

Ao abrir mão de trazer depoimentos externos, a produção capta essencialmente a alma de seu protagonista (que quis ser artista para poder comer bife à cavalo, como diz numa entrevista), se afastando de narrativas exóticas e mistificadas sobre o artista (que era órfão). Foi uma boa opção. A mais do que necessária homenagem reabilita a imagem de Otelo (que foi casado com a atriz Josephine Helene, ainda viva) para um público que tem deixado cair no esquecimento a memória desse talento ímpar (em novembro, se completarão 31 anos de sua morte) e dos grandes nomes do cinema brasileiro. Quem não conseguir assistir ao documentário nos cinemas, em breve, poderá vê-lo no Canal Brasil, e também no streaming Globoplay.



STREAMINGS+

*Todos falam de ‘Ted Lasso’, mas a melhor série britânica do AppleTV+ é ‘Slow Horses’, cuja quarta temporada entrou nesta semana no streaming. Estrelado por Gary Oldman, acompanha uma equipe de agentes da inteligência britânica que atua em uma subdivisão rejeitada do MI5. Os ‘pangarés’ sempre mandam bem.



'Slow Horses', a melhor série do AppleTV+, está de volta com a temporada 4 Foto: divulgação

*O Prime Video anunciou que a terceira temporada da série de fantasia animada ‘A Lenda de Vox Machina’ estreia dia 3 de outubro.



*O Apple TV+ lançará ‘A Casa de Moda’ (‘La Maison’), nova série dramática, ambientada em ateliê parisiense de alta-costura, com elenco liderado por Lambert Wilson. Falada em francês, a série tem estreia mundial na sexta-feira, 20 de setembro, no streaming.

*O Paramount+ anunciou que a segunda temporada da série ‘Lioness’ estreará no dia 27 de outubro. O thriller de espionagem está, atualmente, sendo filmado no Texas (EUA). No elenco, além da protagonista e produtora executiva, Zoe Saldaña, Laysla De Oliveira, Morgan Freeman, a produtora executiva Nicole Kidman.



A centenária feiticeira Agatha Harkness ganhou série própria no Disney Foto: divulgação

*‘Napoleão: Versão do diretor’ (‘Napoleon: The director’s cut’) já está disponível no AppleTV+, com 48 minutos de cenas inéditas. A nova versão de Ridley Scott aprofunda a história de origem de Josephine (Vanessa Kirby), e traz a cena inédita da Batalha de Marengo (Itália).

*Nos dias 6, 7 e 8 de setembro (de hoje a domingo) o Disney+ transmitirá ao vivo a décima edição do Coala Festival. A edição contará com a apresentação de Lulu Santos, Os Paralamas do Sucesso, Planet Hemp, Adriana Calcanhotto e Arnaldo Antunes.

*A série ‘Agatha desde sempre’ estreia dia 18 de setembro no Disney+. A bruxa (feita por Kathryn Hahn), que criou a distorção no mundo de ‘WandaVision’, chega com uma série Marvel toda própria.

*Estreou no HBO e no streaming Max a série ‘Cidade de Deus, a luta não para’, que se passa 20 anos depois do filme original. Filmada em São Paulo, a série tem atores com sotaque paulistano e ambientação artificial. Mas, como é feita para exportação, ninguém perceberá esses detalhes. Já foi renovada para a segunda temporada.



